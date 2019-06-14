14.06.2019 10:23
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BİK hizmetleri artık e-Devlet'te

BİK hizmetleri artık e-Devlet

Basın İlan Kurumu (BİK), Dijital Dönüşüm Ofisi ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda TÜRKSAT ile imzaladığı protokol kapsamında bazı hizmetlerini e-Devlet Kapısı üzerinden vermeye başladı.

Basın İlan Kurumu (BİK), Dijital Dönüşüm Ofisi ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda TÜRKSAT ile imzaladığı protokol kapsamında bazı hizmetlerini e-Devlet Kapısı üzerinden vermeye başladı.
BİK'ten yapılan açıklamada, kurumun Dijital Dönüşüm Ofisi ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda, TÜRKSAT ile imzalanan protokol 12 Haziran'da hayata geçirildi.
Bu kapsamda www.bik.gov.tr üzerinden sunulan hizmetlerin bazıları e-Devlet Kapısı üzerinden de verilmeye başlandı.
TÜRKSAT ile yapılan protokol çerçevesinde e-Devlet üzerinden yayınlanan e-uygulamalar şöyle:
"e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapabilen kullanıcıların yetkileri doğrultusunda İlan Bilişim Sistemine (İLANBİS) erişebilmelerine olanak sağlayan kimlik doğrulama sistemi entegrasyonu, Basın İlan Kurumunun ürettiği evrakların doğrulanması, gazete ve dergilerin basın ahlak esaslarına aykırı davranışına dair şikayetlerin Basın İlan Kurumuna yapılması ve sorgulanması, basın çalışanlarının e-Devlet üzerinden borç talep sorgulaması, reklam ajanslarının (prodüktör) tescil başvurularının alınması ve sorgulanması, UYAP üzerinden gelen resmi ilanların ücretlerinin sorgulanabilmesi, resmi ilan ve reklamların il, kurum ve gelen evrak numarasına göre ilana ilişkin bilgileri sorgulaması, resmi ilan ve reklam verilebilecek süreli yayınların harita üzerinden illere, yayın türü, içeriğine göre seçilip sorgulanması, ülke genelinde resmi ilan yayınlayan gazetelerin basılı nüshalarının ilk sayfalarının gösterimi."
Kaynak: AA
Basın İlan Kurumu, Dönüşüm, Güncel

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