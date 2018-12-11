Bik Temsilcilerinden Anadolu Basınına Mektup

11 Aralık 2018 Salı 13:45



11 Aralık 2018 Salı 13:45

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen, Türkiye genelindeki yaklaşık 1200 gazete sahibine mektup yazarak, "Basın ilan fiyat tarifesi artışına" ilişkin bilgi verdiler.Basın ilan fiyat tarifesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak bugünkü Resmi gazetede yayımlandığını bildiren BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri, tarife artışının zor durumda olan mahalli gazetelere nefes aldıracağını ifade ettiler. BİK Temsilcileri Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen tarafından yazılan mektupta şu bilgilere yer verildi:"Basın ilan fiyat tarifesinde bu yıl ikinci defa artış yapılması için verdiğimiz mücadelenin gururunu yaşadığımızın da altını çizmek istiyoruz. Hatırlayacağınız gibi 2018 yılı Haziran ayında Türkiye Gazeteciler Konfederasyonumuzun çabasıyla resmi ilan fiyat tarifesinin arttırılmasını sağlanmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından, enflasyon ve döviz fiyatlarındaki beklenmedik artışlar, basınımızı çok zor durumda bırakmıştı. Ekonomideki olumsuz gelişmelerin, zaten sıkıntı içinde olan Anadolu basınını daha da büyük kriz ortamına sokmaması maksadıyla kasım ayında yapılan BİK Genel Kurulu'nda resmi ilan fiyat tarifesinde yeni bir artış yapılması için (Ankara) Gazeteciler Cemiyeti temsilcisi Başkan Nazmi Bilgin ve Prodüktörlerin temsilcisi Şevket Karahan'ın da destekleriyle var gücümüzle çalıştık. Ne mutlu ki artış teklifimiz BİK Genel Kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanlığı onayına sunuldu. Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla, resmi ilanların 1 santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti KDV hariç 15 Türk Lirası olarak belirlendi. Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin karar, Resmi gazetenin 11 Aralık 2018 tarihli nüshasında yayımlandı. Son kararla birlikte, 2019 yılı için resmi ilan fiyat tarifesinde, günlük fiili satış ortalaması yerel gazeteler için yüzde 20, yaygın gazeteler için ise yüzde 12,50 artış sağlanmış oldu. Yeni fiyat tarifesi 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek."Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen'in mektubunda, personel düzenlemesine ilişkin yapılan değişikliklere de yer verildi. Mektupta bu konuda şu bilgiler yer aldı:"Hatırlayacağınız gibi 2017 yılı basında yürürlüğe giren resmi ilan yönetmeliği ile vasıfsız (alt vasıflı) gazeteler ile vasıflı gazetelerin personel sayıları da düzenlenmişti. Alt vasıflı gazetelerin personel sayıları 3'te kalırken, 3. kategori vasıflı gazetelerin asgari kadroları 3'ten 4'e çıkmış, 2. kategori 4'te kalmış ve 1. kategori ise 5'ten 4'e düşmüştü. Ağustos Genel Kurulu'nda ise kurum şubesi bulunan yerlerdeki gazetelerin asgari kadrolarında düşüşe gidilmişti. Bu durumda asgari kadrosu 3'ten 4'e yükselen gazetelerimiz için bir mağduriyet söz konusu olmuştu. Bu mağduriyeti gidermek amacı ile alt vasıflı gazetelerin 12 ay olan bekleme sürelerini 18 aya çıkarmış bulunuyoruz. Böylece kadrosu 3'ten 4'e yükselen gazetelerimiz vasıflılıktan alt vasıflılığa geçebilecekler. Bu gazetelerimiz dilerlerse günlük yayınlanmaya devam edebileceklerdir. 18 aylık bekleme süresinin, sisteme dahil olacak yeni gazeteler için caydırıcı olmasını bekliyoruz. Örneğin bir gazetenin sisteme girmek istemesi halinde, halen yayınını sürdüren gazetelerimiz vasıflılık için müracaat etmek sureti ile ilan almaya devam edecek ve 18 ay içinde tekrar vasılı olacaklardır. Sisteme girmek isteyen gazete ise, ya bekleme süresini sonlandıracak ya da vasıflılık için müracaat ederek 24 ay beklemek zorunda kalacaktır. Her durumda halen yayınlanmakta olan gazetelerimiz için avantaj söz konusu olacaktır."Basın İlan uygulaması konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı mektupta son olarak şöyle denildi:"Öte yandan, Nisan 2019'dan itibaren günlük ve aylık işlenen bilgiler tek seferde elektronik ortama yüklenecek, personel, satış, yüzölçümü gibi konulardaki aksamalar anlık tespit edilebilecek ve giderilebilecektir. Böylece bir denetim dönemine kadar bekleme sorunu da ortadan kalkacak, aksaklıklar zamanında giderilecektir. Anadolu basını için sürdürdüğümüz mücadelede siz değerli meslektaşlarımıza katkıda bulunmuş olmaktan duyduğumuz büyük mutluluğu tekrar paylaşıyor, önümüzdeki dönemde de dayanışma içinde çalışacağımıza olan inancımızı arz ediyoruz. Resmi İlan Fiyat Tarifesi'ni kısa sürede onaylayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bu süreçte çabasını esirgemeyen BİK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ertem'e, BİK Genel Kurul Üyelerine teşekkür ederken sizlere en içten sevgi, saygı ve selamlarımızı iletiyor, ekip arkadaşlarınızla birlikte 2019'da başarılı bir yayın hayatı diliyoruz." - BURSA