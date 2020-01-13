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BİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel göreve başladı

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürlüğüne atanan Mevlüt Uluçamlıbel göreve başladı.

13.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:45BİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel göreve başladı
Basın İlan Kurumu (BİK) Şube Müdürlüğüne atanan Mevlüt Uluçamlıbel göreve başladı.

Mevcut Şube Müdürü Çetin Yılmaz'ın İstanbul'a atanmasının ardından boşalan Van Şube Müdürlüğü kadrosuna BİK Genel Müdürlüğü kararıyla BİK Şube Müdürü Uluçamlıbel atandı. Atamayla ilgili açıklamalarda bulunan Şube Müdürü Uluçamlıbel, Van'da göreve başlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kentteki medya sektörünün gelişmesi için ellerinden gelen hizmeti yapacaklarını ifade eden Uluçamlıbel, "Van güzel ve büyük bir şehirdir. BİK Genel Müdürlüğümüz de Van iline ayrı bir ilgi gösteriyor. Sektörün gelişmesi adına Van'da hizmet edeceğiz" dedi.

BİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel kimdir?

BİK Genel Müdürlüğü tarafından BİK Aydın Şube Müdürlüğünün ardından Van'a atanan Uluçamlı, 1980 yılında Konya'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Konya'da tamamlayan Uluçamlıbel, daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde siyaset bilimi ve kamu yönetiminde yüksek lisans yapan Uluçamlıbel, evli ve iki çocuk babasıdır. - VAN

Basın İlan Kurumu, Çetin Yılmaz , Aydın, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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