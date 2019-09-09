BİK Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Zahid Sobacı seçildi

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı seçildi.

BİK'in 30. Dönem Genel Kurul toplantısı, Cevizlibağ'da bulunan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlük binasında basın, hükumet ve tarafsızlar grubundan toplam 36 genel kurul üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel Kurulda yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi yapıldı.

30. Dönem Genel Kurulu görev süresince yönetim kurulu üyeliklerine, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi-Çorum Hakimiyet Gazetesi Sahibi Şevket Erzen, Medya İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Sönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu seçildi.

Denetleme asil üyeliklere ise Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Türker Çeltik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahid Eker, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, yedek üyeliklere ise İstanbul Gazetesi Sahibi Baturhan Koçak, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İlan Prodüktörleri Temsilcisi-Gülbelde Yay. Rek. Ltd. Şti. Sahibi Şevket Karahan getirildi.

Genel Kurulun ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı seçildi.

Kaynak: AA