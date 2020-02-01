BİKAP'tan Sevgililer Günü'ne özel alışveriş keyfi

BİKAP 4. Kez Sevenleriyle Bir araya Gelecek& ;

BİKAP Kurucusu Bilge Kuru önderliğinde gerçekleşen alışveriş ve eğlence şenliği yoğun ilgi üzerine 4. kez Ankaralılar ile buluşacak. Sevgililer Günü'ne özel gerçekleşecek etkinlik yine birbirinden özel markaları ziyaretçileriyle buluşturacak.

Şenliğin dekorasyonu Sevgililer Günü konseptine uygun olacak şekilde Sak Organizasyon tarafından yapılacak. 75 markanın katılım göstereceği BİKAP'ta, Işıl Reçber, Saba Tümer, Aslı Hünel ve Melda Aksu gibi ünlü isimler de markalarıyla olacak.









