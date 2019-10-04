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Bikinili fotoğrafı nedeniyle işe alınmadı

Amerikalı kadın bikinili fotoğrafı nedeniyle işe alınmadı

04.10.2019 08:31Bikinili fotoğrafı nedeniyle işe alınmadı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde bir kadın iş görüşmesi yaptığı şirketin, kendisine ait bikinili bir fotoğrafı alıp firmanın sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayımlayarak, iş başvurusunda bulunan diğer insanları bu fotoğraf üzerinden uyarmakla suçladı.

Kickass Masterminds adlı şirkete pazarlama koordinatörü pozisyonu için başvurduğunu belirten Emily Clow, bir şirket yetkilisinin kendisini kısa süre sonra arayarak bir sonraki adıma geçmek istediklerini, bu arada kendisine şirketin Instagram hesabını takibe almasını tavsiye ettiğini söyledi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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