Bikinili fotoğraflarını yayınlayan genç kadın doktorluktan men edildi!

Myanmar 'da Nang Mwe San isimli doktor, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımları nedeniyle meslekten men edildi.

"HASTALARIMI TEDAVİ EDERKEN BİKİNİ GİYMİYORUM"

New YorkTimes'a konuşan genç kadın, "Her zaman model olmak istemişti. Bu yüzden meslekten men edilmeyi göze almıştım. Ama paylaşımlarım sebebiyle meslekten men edilişimi cinsiyetçi olarak değerlendiriyorum. Sonuçta hastalarımı tedavi ederken bikini giymiyorum o yüzden sağlık konseyinin verdiği kararı saçma buluyorum." ifadelerini kullandı. San ayrıca kendisini her şekilde destekleyen kadın ve erkek takipçilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.