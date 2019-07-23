Bikinili görüntülenen Arka Sokaklar'ın Şebnem'i Ebru Öztürk kilolarıyla dikkat çekti

Arka Sokaklar'da Şebnem karakterine hayat veren manken Ebru Öztürk, tatil için soluğu Çeşme'de aldı. Öztürk,Arka Sokaklar'ın haziran ayında sezon finali yapmasının ardından önceki gün Çeşme'de bir beachte bikinili objektiflere takıldı.

SURVİVOR'LA ADINI DUYURMUŞTU

Survivor 2016'da adını Türkiye'ye duyuran Ebru Öztürk, son dönemde ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'da Şebnem karakteriyle ekran macerasını sürdürüyor.

BİKİNİLİ YAKALANDI

Yazın gelmesiyle sahil kentlerine akın eden ünlü isimlere güzel oyuncu da dahil oldu. Denizde keyifli anlar yaşayan güzel oyuncu Magazinlerin objektiflerine yakalandı. Denizden çıkan Öztürk, sonrasında ise duşa yöneldi. Oyuncunun duştaki hareketini görenlerin şaşkın bakışlarına sebep oldu.

KİLOLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bir dönem sporla da ilgilenen Öztürk'ün kilo aldığı gözlerden kaçmadı. ünlü model, ten rengi bikinisi ile dikkat çekti.