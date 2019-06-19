Bikinili görüntülenen Gülben Ergen selülitleriyle dikkat çekti

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Gülben Ergen, Bodrum'da objektiflere bikinili yakalandı. Oğullarıyla tatil yapan Ergen'in, selülitleri dikkat çekti.

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Gündoğan'daki evinin iskelesinde görüntülenen şarkıcı, denize girmek yerine gün boyu güneşlenmeyi tercih etti. Çocukları denizin tadını çıkartırken, Ergen ise sürekli dikkatli olmalarını söyledi.

SELÜLİTLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

46 yaşındaki şarkıcının selülitleri dikkatlerden kaçmadı. Ergen, selülitli fotoğraflarıyla sosyal medya kullanıcıların diline düştü. Habertürk'ün haberine göre, şarkıcı, Ares ve Güney ile öğlen yemeği için eve dönerken büyük oğlu Atlas'ta 30 dakika boyunca denizde kano yaptı.

AŞKIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşayan Gülben Ergen, geçtiğimiz hafta ilk kez magazin muhabirleri tarafından görüntülenmişti.