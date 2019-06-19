19.06.2019 13:33
Haberler» Magazin» Haber

Bikinili görüntülenen Gülben Ergen selülitleriyle dikkat çekti

Son günlerin çok konuşulan ismi Gülben Ergen bikinili objektiflere yakalandı. Ünlü şarkıcı, selülitleriyle dikkat çekti.

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Gülben Ergen, Bodrum'da objektiflere bikinili yakalandı. Oğullarıyla tatil yapan Ergen'in, selülitleri dikkat çekti.

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Gündoğan'daki evinin iskelesinde görüntülenen şarkıcı, denize girmek yerine gün boyu güneşlenmeyi tercih etti. Çocukları denizin tadını çıkartırken, Ergen ise sürekli dikkatli olmalarını söyledi.

SELÜLİTLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

46 yaşındaki şarkıcının selülitleri dikkatlerden kaçmadı. Ergen, selülitli fotoğraflarıyla sosyal medya kullanıcıların diline düştü. Habertürk'ün haberine göre, şarkıcı, Ares ve Güney ile öğlen yemeği için eve dönerken büyük oğlu Atlas'ta 30 dakika boyunca denizde kano yaptı.

AŞKIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşayan Gülben Ergen, geçtiğimiz hafta ilk kez magazin muhabirleri tarafından görüntülenmişti.

Bikinili görüntülenen Gülben Ergen selülitleriyle dikkat çekti
Bodrum, Gündoğan, Gülben Ergen, Magazin

YORUMLAR (6)
KV:bitmişsin gülben teyzem, nerdee o eski videoların ? zaman çok acımasız :))
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ŞAPKACI:BİR MOLDOVYALIDA BUNU GÖREMEZSİNİZ, GÖRSENİZDE BİZDEKİLERDEN EN AZ 20-30 YAŞ BÜYÜKLERİNDEDİR. BEN ŞAHİDİM ÇOK YAKINDAN 15-20 CM DEN GÖRDÜM. KIZLAR DALYAN GİBİ, BİZDEKİLER 1, 50 YE 80 KG LİK PATATES ÇUVALI.
Yayından Kaldır
8 8
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
13:32 Bikinili görüntülenen Gülben Ergen selülitleriyle dikkat çekti
14:16 Demet Akalın, süper minisiyle kameralara yakalandı
12:39 James Arthur'a Antalyaspor forması
12:30 Zerrin Özer'in dolandırıcı olduğu söylenen eşinin annesi sessizliğini bozdu
11:24 James Arthur, Antalya'da konser verdi
10:47 Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'dan "İç çamaşırın belli oluyor" diyen takipçisine olay cevap
10:38 James Arthur, Antalya'da konser verdi