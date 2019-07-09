09.07.2019 09:52
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Bikinili poz veren Ece Uslu kusursuz fiziğiyle dikkat çekti

Oyuncu Ece Uslu, bikinili paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. 44 yaşındaki oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Dayan Yüreğim dizisinde silikonları patladığı için sinir krizi geçirdiği iddia edilen oyuncu Ece Uslu, bikinili paylaşımıyla genç kızlara taş çıkardı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Çeşme'deki yazlığında tatilinin keyfini siren sevilen oyuncu Instagram hesabından yazın olmazsa olmazı bikinili pozunu paylaştı. 44 yaşındaki Uslu, paylaşımına "En işe yaramayan günümüz, hiç gülmediğimiz gündür. Chesterfield" notunu yazdı.

KUSURSUZ FİZİĞİNE YORUM YAĞDI

Takipçileri Uslu'ya beğeni yağdırırken bir yandan da iltifat etmeyi ihmal etmediler. 44 yaşındaki Uslu'nun paylaşımında kusursuz fiziğine yorum yağdı.

SİLİKON YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bazı kullanıcılar ise güzel oyuncunun silikon yaptırdığını iddia etti.

Bikinili poz veren Ece Uslu kusursuz fiziğiyle dikkat çekti Bikinili poz veren Ece Uslu kusursuz fiziğiyle dikkat çekti
Dayan Yüreğim, Ece Uslu, Çeşme, Magazin

YORUMLAR (4)
KRAL: BEN BEĞENMEDİM. . .
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HALİT ÇETİN: aman ne kusursuz
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GÜZEL-GÜZEL: vay be. ulan bu kadın ne zaman 44 yaşına geldi. seneler geçiyor be. yine de fena değil fotolarda.
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YAŞAR: çok güzel ya
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