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"Bil Kazan"da büyük ödülün sahibi belli oldu

Eyüpsultan Belediyesi tarafından her hafta canlı olarak yayınlanan "Bil Kazan Yarışma Programı"nda büyük ödülü kazanan Pınar Sargın Beşinci hediyesini aldı.

26.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:10
Eyüpsultan Belediyesi tarafından her hafta canlı olarak yayınlanan "Bil Kazan Yarışma Programı"nda büyük ödülü kazanan Pınar Sargın Beşinci hediyesini aldı.

Yarışmada tüm sorulara en hızlı şekilde doğru cevap vererek tablet kazanan Pınar Sargın Beşinci'ye hediyesini, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız takdim etti. Yıldız, Beşinci'ye hediyesini verirken başarısından dolayı tebrik etti. Beşinci ise Eyüpsultan Belediyesine, düzenlediği bilgi yarışmasından dolayı teşekkür etti. Yarışma her hafta perşembe akşamı saat 20.30'da Eyüpsultan Belediyesinin facebook sayfasından canlı olarak yayınlanıyor. Yarışmada sorulan soruları en hızlı şekilde doğru olarak cevaplayan vatandaşlara çeşitli hediyeler veriliyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Zekeriya Yıldız, Güncel

Kaynak: İHA

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