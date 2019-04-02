Bilal Akyüz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TOKAT PAZAR belediye başkan adayı olan Bilal Akyüz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TOKAT PAZAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Bilal Akyüz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TOKAT PAZAR adayı Bilal Akyüz kimdir? BTP TOKAT PAZAR adayı Bilal Akyüz yüzde kaç oy aldı?

Bilal Akyüz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TOKAT PAZAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Bilal Akyüz PAZAR ilçesinde % 0,50 oranında oy almıştır. PAZAR ilçesinde % 0,50 oranında oy olan Bilal Akyüz adlı BTP adayı toplamda 17 adet oy sayısına ulaştı.

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