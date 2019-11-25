Haberler » Spor » Bilal Başacıkoğlu Açıklaması - Spor

Bilal Başacıkoğlu Açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor'un gurbetçi futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, ailesine küfür edildiğini söyledi.

25.11.2019 08:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:35Bilal Başacıkoğlu Açıklaması
İstikbal Mobilya 'un gurbetçi futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, ailesine küfür edildiğini söyledi.

4-1 yenildikleri Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında taraftar ile tartışan Bilal Başacıkoğlu, sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaptı.

Bilal Başacıkoğlu,"Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Tepki gösterir, eleştirebilirsiniz. Formasını giydiğim her kulübün taraftarına her zaman saygı duydum, onlar için mücadeleden geri durmadım, görebilir, görmezden gelebilirsiniz. Mağlubiyet sonrası en az sizler kadar benim de moralim bozuluyor. İnanabilir, inanmayabilirsiniz. Ancak herkesin aile, anne gibi kıymetli değerlere saygı göstermesi mecburidir. Ben böyle yetiştirildim, böyle gördüm. Kaybettikten sonra yaşadığım üzüntünün üstüne böylesi kıymetli değerleri umursamadan şahsıma, anneme ve aileme edilen küfürler beni de karşılık vermek durumunda bıraktı. Başımı öne eğip küfürleri kabullenemezdim. Sosyal medya da yansıyan görüntülerin izahı tamamen bu şekildedir" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
09:25 Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı
09:22 25 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi
08:57 1.Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan
08:57 Kayseri Süper Amatör Küme 10.hafta geride kaldı
08:57 Melikgazi Belediyespor namağlup devam ediyor
08:02 Konya Valisi, oturuşunu beğenmediği öğretmeni fırçaladı: Sen öğretmen misin birader?
00:17 İspanya'da Can Yaman izdihamı! Binlerce kişi karşıladı
22:04 Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı!
21:50 Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı
21:35 "Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş
21:20 Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti!
19:16 Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!
19:08 Roma, Brescia'yı 3-0 devirdi!
15:41 Hanife Gürdal, mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
25.11.2019 09:37:14