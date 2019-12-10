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Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor'a veda etti

İstikbal Mobilya Kayserispor'un gurbetçi futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

10.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:51Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor'a veda etti
İstikbal Mobilya 'un gurbetçi futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, sarı-kırmızılı takıma veda etti. Geçtiğimiz günlerde Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan, Bilal Başacıkoğlu sözleşmesini tek taraflı fesih etti.

Bilal Başacıkoğlu sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaptı. Bilal açıklamasında, "Kulüp için elimden gelen her şeyi yaptım. Ta ki artık kulübün benden desteğini çektiğini hissedene kadar. Doğruluğu hatta bir kaynağı dahi olmayan haberlerle suçlandım. Dışarı yansımayan birçok olumsuz gelişme durumu bu noktaya getirdi. Kulüp bu durumdayken bu olumsuzluklardan bahsetmek istemem, kendime yakıştıramam. Her iki taraf adına da bir son olması en doğrusu diye düşünüyorum. Kayseri'de hayat boyu görüşeceğim birçok arkadaşlık edindim. Kayseri şehri benim için hep özel kalacak, aynı şekilde taraftar da. Oyuncular gelir, gider her zaman kulüp ve arma baki kalır. Bu köklü ve güzide kulüp bir ivmeyi yakalayacak ve yukarıya tırmanmayı başaracaktır. Bu şehir ve bu taraftar daha güzel günleri hak ediyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın" dedi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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