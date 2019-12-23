Bilal Çavuş, Develispor'da

Kayseri
Süper Amatör Küme'nin ilk yarısını lider olarak tamamlayan Develispor, devre arasında ilk transferini gerçekleştirdi.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de mücadele eden ve ligin ilk yarısını 30 puanla averajla zirvede tamamlayan Develispor'da ligin ikinci yarısı öncesi transfer çalışmaları başladı. 02 Ocak'ta başlayacak olan ikinci transfer dönemi öncesi Develispor, eksik bölgelerine takviye için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken.
Kırmızı-Siyahlılar son olarak Gümüşlük Gençlikspor'da forma giyen stoper Bilal Çavuş'u renklerine bağladı. Ligin ikinci yarısında Develispor forması giyecek olan Bilal, daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor, Boluspor, Anagold 24 Erzincanspor, Dalyanspor, Talasgücü Belediyespor, Didim Belediyespor, Bozdoğan Belediyespor ve son olarak Gümüşlük Gençlikspor formaları giydi.
Bilal Çavuş'un oynadığı maç sayıları ve golleri;
U21 Ligi- 83 maç 3 gol
TFF 3.Lig- 6 maç
U18 Ligi - 18 maç
BAL Ligi- 10 maç 1 gol
Akademi Ligi U18 - 15 maç - KAYSERİ