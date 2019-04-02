Bilal Çoban Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Elazığ belediye başkan adayı Bilal Çoban oldu. MHP adayı Bilal Çoban, Elazığ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Elazığ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Elazığ belediye başkan adayı Bilal Çoban ile ilgili seçim sonuçları ve Elazığ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Elazığ belediye başkan adayı Bilal Çoban oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Elazığ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Elazığ aday yarışı ve Elazığ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Elazığ Seçim Bilgileri

Elazığ belediyesi için toplam sandık sayısının 739 olduğu belirlendi.

Elazığ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 734 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Elazığ belediyesi için katılım oranının ise % 78,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Elazığ toplam seçmen sayısının ise 241.886 olduğu belirlendi.

Elazığ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 188.767 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Elazığ belediye başkan adayı olarak gösterilen Bilal Çoban, Elazığ yarışında % 34,47 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Bilal Çoban toplamda 62.123 adet oy sayısına ulaştı.

Bilal Çoban Kimdir?

Bilal Çoban ilk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. Gazi Universitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nden mezun olan Çoban, akademik kariyerine 2018 yılı itibariyle Fırat Universitesi, Spor Bilimleri Fakültesi'nde profesör ünvanıyla devam etmektedir.

MHP Elazığ belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.