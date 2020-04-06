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Bilal dededen, kampanyaya destek

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Bilal Ündemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağışladı.

06.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:15
Bilal dededen, kampanyaya destek

Niğde 'nin Altunhisar ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Bilal Ündemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağışladı.


Akçaören köyünde yaşayan 89 yaşındaki Bilal Ündemir, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunacağını bildirdi. Eve giden ekipler, bağışlanan 500 lirayı alarak Bilal Ündemir adına Ziraat Bankası'na yatırdı.


Banka dekontunu Bilal dedeye teslim eden ekipler, anlamlı bağıştan dolayı kendisine teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Altunhisar, Niğde, Güncel
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