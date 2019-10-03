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Bilal Erdoğan'a soruldu: Aktif siyasete girecek misiniz?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olan Bilal Erdoğan, kendisine yöneltilen soruya "Aktif siyasetin içerisinde yer almak istemiyorum. Siyaset bizim ailemiz için yük oldu" cevabını verdi.

03.10.2019 09:32

Ahmet Hakan Coşkun, Bilal Erdoğan, Siyaset, Politika, Güncel


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