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Bilal Erdoğan: Babam "Bedelli askerlik hakkını kullanmalısın" dedi

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Bilal Erdoğan neden bedelli askerlik yaptığını açıkladı. Bilal Erdoğan babasının "Bu hakkını kullanmalısın" dediğini söyledi.

03.10.2019 18:46

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dün CNN Türk ekranında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

"CUMHURBAŞKANI OLDUĞUM İÇİN YARARLANMIYORSUN"

Bilal Erdoğan neden bedelli askerlik yaptığını açıkladı. Erdoğan, babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Sen bu haktan Cumhurbaşkanı olduğum için yararlanmıyorsun; yaklaşık 9 yılını ABD'de geçirmiş olan, üç yıldan fazla orada sigortalı çalışan birisin, bu hakkını kullanmalısın' dediğini aktardı.

"BU HAKKINI KULLANMALISIN"

Bilal Erdoğan "Başbakan'dı o zaman. Dedim ki 'Er olarak gideyim, ne dersiniz? ' Arkadaşlarımıza sordum, en son Cumhurbaşkanımıza sordum. Bana 'Hakkını kullan. Sen bu haktan Cumhurbaşkanı olduğum için yararlanmıyorsun; yaklaşık 9 yılını ABD'de geçirmiş olan, üç yıldan fazla orada sigortalı çalışan birisin, bu hakkını kullanmalısın'" dediğini söyledi.

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Bilal Erdoğan: Babam

Cumhurbaşkanı, bedelli, Politika, Güncel

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