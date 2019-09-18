Bilal Erdoğan, cenaze törenine katıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çelik'in 86 yaşında vefat eden annesi Naciye Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

Çelik için Pamukova Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Çelik'in yakınlarının yanı sıra Pamukova Kaymakamı Recai Karal, AK Parti İlçe Başkanı Burak Çelik ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Naciye Çelik'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

Kaynak: AA