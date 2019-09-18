Haberler » Güncel » Haber

Bilal Erdoğan, cenaze törenine katıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çelik'in 86 yaşında vefat eden annesi Naciye Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

18.09.2019 15:48Bilal Erdoğan, cenaze törenine katıldı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çelik'in 86 yaşında vefat eden annesi Naciye Çelik'in cenazesi toprağa verildi.
Çelik için Pamukova Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde yakınları taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine Çelik'in yakınlarının yanı sıra Pamukova Kaymakamı Recai Karal, AK Parti İlçe Başkanı Burak Çelik ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
Naciye Çelik'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

Bilal Erdoğan, Adnan Çelik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:57 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir"
19:57 İstanbul valiliği: 315 kaçak yapımının yıkımı tamamlandı
19:55 Adalet Bakanlığı, takipsizlik kararına itiraz etti; Fettah Tamince "FETÖ üyeliği"nden yeniden yargılanabilir
19:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'a tebrik
19:54 İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Gaziler Günü mesajı
19:53 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine karşı yapılan saldırı yeni bir krizi...
19:53 Kırklareli annesinde kalmak isteyen kerem, icra yoluyla götürüldü-2