Bilal Erdoğan: "Cumhurbaşkanımızın Elini Zayıflatmayacağız, Namerdi Sevindirmeyeceğiz"

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TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Neden 15 Temmuz'da millet sokaklara çıkarken, bu darbenin karşısında dimdik dururken, tankların altına yatarken, uçakların, helikopterlerin mermilerine maruz kalırken bu bir araya gelen siyasi partiler ortada yoktu? Milletin testinden, imtihanından geçmek böyle zamanlarda belli olur." dedi.Erdoğan, AK Parti Yüreğir Belediye Başkanı Adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in seçim ofisini ziyaretinde yaptığı konuşmada, bugün TÜGVA Adana Temsilciliği binasını açarak gençlere güzel bir mekan kazandırdıklarını söyledi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiklerini belirten Erdoğan, "Kendileri buradaki mitingden de çok memnun kaldılar. Adana inşallah Cumhur İttifakı'nın en büyük ses getireceği il olacak." diye konuştu.Erdoğan, yerel seçimde belediyeciliğin ve şehirciliğin konuşulması gerektiğini anlatarak, "Ama HDP'nin, CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin beraber girdiği seçim, bu nasıl bir yerel seçim? Burada mesele belediyecilikse, bu partilerin bir araya gelmesi belediyecilikle açıklanır mı? Yerel seçimde ittifak böyle mi olur? Bunların bir araya gelmesini yerel seçimle açıklayamadığımız için bu seçimler kritik." değerlendirmesinde bulundu.Cumhur İttifakı'nın desteklenmesini isteyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunları bir araya getirmeye zorlayan güçlere rağmen bu seçimde bizim Cumhur İttifakı'nı desteklememiz lazım. Bunları bir araya getiren güçler kim? Bunları bir araya getiren güçler, işte 15 Temmuz'un arkasındaki güçlerin ta kendisi. Öyle değil mi? Sonuçta 15 Temmuz gecesi ana muhalefet partisinin başındaki kişinin ne yaptığını çok iyi biliyorsunuz. Öbürünün ne yaptığı... Evinde eli bulaşık, çıkamadı herhalde, maalesef. Neden 15 Temmuz'da millet sokaklara çıkarken, bu darbenin karşısında dimdik dururken, tankların altına yatarken, uçakların, helikopterlerin mermilerine maruz kalırken bu bir araya gelen siyasi partiler ortada yoktu? Milletin testinden, imtihanından geçmek böyle zamanlarda belli olur. Sen lafa gelince 'ben tankların üzerine çıkarım' diyeceksin, ondan sonra tanklar yolu açacak, aralarından geçip gideceksin. Millete bunları çok iyi anlatmamız lazım çünkü işin ucu Türkiye'nin sınırlarının ötesinde. İşin boyutu çok büyük.""Nasıl bir müttefiklik bu?"Erdoğan, Türkiye'nin savunma sistemini güçlendirmesinin eleştirilmesine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Savunma sistemimiz için gerekli anlaşmaları yapıyoruz. Ondan sonra bize yardım etmiyorlar, ülkemizdeki savunma sistemlerini çekiyorlar. Ondan sonra 'onu alma, onu alırsan senle konuşmam'. Nasıl bir müttefiklik bu? Bu millet senin müttefikliğine zaten inanmıyordu da sen bunun adını koymuş oluyorsun. Dolayısıyla bu seçimlerde maalesef sadece belediyecilik konuşamıyoruz. Sadece yerel hizmetleri konuşamıyoruz. Onları konuşuyor olsaydık, zaten tartışmaya pek yer yok. Bu ülkede Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin ne olduğunu, gönül belediyeciliğini kimin yaptığını bu millet çok iyi biliyor. AK Parti, devamlı yenilenen kadrolarıyla halkının karşısında, devamlı bir bayrak yarışı yaparcasına bayrağı bir sonrakine devrediyor. Neden? Yorulanlar yenilensin, gençler siyasette halkına hizmetle tanışsın.""Namerdi sevindirmeyeceğiz"AK Parti'nin belediyecilik anlayışının millet tarafından çok iyi bilindiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Oyları yüzde 20-25 olsun ona yeter. O yine partisinin başında. Onun seçmeni ne durumda? Bakıyorsun hizmet yok, seçim kazanma yok, iddia yok. Ama gidiyor hala onun peşinde, ona oyunu veriyor. Bazen şunları duyuyoruz; 'AK Parti seçmeninin bir kısmı AK Parti belediyelerine ders verecekmiş, kulağını çekecekmiş'. CHP'nin HDP'nin seçmeni, zerre hizmet götürmeyen belediye başkanının kulağını çekmiyor da Tayyip Erdoğan belediyeciliğini en iyi bilen AK Parti seçmeni partisinin kulağını niye çeksin? Böyle aymazlık olur mu? Biz bu propagandalara kanmayacağız. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki tehditlere karşı verdiği mücadelede Cumhurbaşkanımızın elini zayıflatmayacağız, namerdi sevindirmeyeceğiz."Belediyelerle merkezi hükümetin uyumlu çalışması konusuna işaret eden Erdoğan, "Hem bu 4,5 yılda Cumhurbaşkanımızın daha güçlü bir şekilde hizmet etmesi, mücadele etmesi için hem de belediyecilik hizmetini 4,5 yıl boyunca merkezi hükümetle uyum içerisinde alabilmemiz için Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyeceğiz, çevremizdekilere de bunları anlatacağız. Bunu anlattığımız zaman ikna olmayacak kimse yok. Herkes bu ülkenin menfaatini, herkes bu milletin bu taarruzlar, dışımızdaki düşmanlar karşısında dirayetli duruşunu destekliyor. Cumhurbaşkanımızın bu mücadeleyi vermesini millet destekliyor." şeklinde konuştu."Atatürk hayatta olsa bunlara dersini verirdi"Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu, PKK'lılarla beraber bunları ağırlıyor. Nerelerden nerelere, Atatürk'ün partisi. Atatürk hayatta olsa bunlara dersini verirdi. Maalesef partiyi getirdikleri hale bakın." ifadesini kullandı.Milletin seçimlerde tercihini yapacağını söyleyen Erdoğan, "İnşallah bu seçimden alnımızın akıyla çıkacağız, önümüzdeki 4,5 yılda bu ekonomik zorlukları geride bırakarak Türkiye'yi hızlı büyümeye, yüksek kalkınmaya götüreceğiz." dedi.