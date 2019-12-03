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Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, engelli vatandaşların sahip olduğu imkanların imkanların fevkalade olduğunu belirterek, "Her geçen sene Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde engellilerin şartlarının, imkanlarının, istihdam ve eğitim olanaklarının arttığını göreceğiz" dedi.

03.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:37Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz

DÜNYA Etno Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, engelli vatandaşların sahip olduğu imkanların imkanların fevkalade olduğunu belirterek, "Her geçen sene Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde engellilerin şartlarının, imkanlarının, istihdam ve eğitim olanaklarının arttığını göreceğiz" dedi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Dünya Engelliler Günü nedeniyle spor salonunda düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve çok sayıda engelli bireyler aileleriyle birlikte katıldı. Programda engelli sporculardan oluşan iki basketbol takımı gösteri maçı yaptı.

Etkinliğe katılanlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada, "Türkiye'de engelli vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kavuştuğu imkanlar hamdolsun fevkalade. Ancak istediğimiz noktada değiliz. Bugünün dünyasında konuşulan engellilik, hayatı bu dünyadan ibaret görenlerin anladığı engellilik. Öte dünyayı görenler için engellilik, belki görünür belki görünmez. Kafasının içinde engelleri olanlar var. Dünyayı anlamaktan aciz olanlar var. İnsanları sevmekten aciz olanlar var. Asıl kalpleri mühürlenmiş olanlara acımak lazım. Bu dünyanın bir de öte dünyası olduğuna inananlar olarak, bu engelliler günü hepimizin ibret vesilesi olsun. Bu dünyadaki engellilerin varlığı bizim dünya ve ötesiyle ilişkimizi sorgulamamıza keşke vesile olsa." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura çekileceğini açıkladığını hatırlatan Erdoğan, "Bakanımız Zehra Hanım açıkladı, aralık ayının son haftasında kamuda engellilerin istihdamının kurası çekilecek. Bu bir müjde, hayırlı uğurlu olsun. Her geçen sene Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde engellilerin şartlarının, imkanlarının, istihdam ve eğitim olanaklarının arttığını göreceğiz. Her geçen sene şehircilik açısından engelli vatandaşlarımızın ulaşım imkanlarının güçlendiğine şahit oluyoruz. Bunların daha da iyi olduğunu göreceğiz. Allah'ın izniyle daha güçlü bir Türkiye olarak 21. yüzyıldaki yürüyüşümüzü sürdüreceğiz." diye konuştu.



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Kaynak: DHA

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