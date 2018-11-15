Bilal Erdoğan'dan Saü'ye Ziyaret

Bilal Erdoğan
'dan Sakarya Üniversitesi
Rektörü Fatih
Savaşan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan
, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın makamına konuk olan Erdoğan, Sakarya ve Sakarya Üniversitesi'nin yeri ve önemi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Yükseköğretimdeki yenilikler ve Türk Yükseköğretim alanının başta araştırma ve uluslararasılaşma olmak üzere potansiyeli üzerine Sakarya Üniversitesi yönetimi ile görüş alışverişinde bulunan Bilal Erdoğan, gençlerin geleceğe tam olarak hazırlanması çabalarında karşılaşılan sorunlara da dikkat çekerek çözüm önerilerinde bulundu.
Ziyaretten ve Türkiye
ve dünya gündemi ile ilgili değerlendirmelerin de yapıldığı görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Savaşan, Sakarya Üniversitesi'nin Yeni YÖK vizyonu ve yükseköğretim politikaları doğrultusunda yaptığı çalışmaları Erdoğan'la paylaştı. - SAKARYA
Fatih,Sakarya Üniversitesi,Sakarya,Bilal Erdoğan
15 Kasım 2018 Perşembe 17:14