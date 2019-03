Bilal Erdoğan'dan Yeni Zelenda Saldırısına ve Ezana Saygısızlığa Tepki

Kaynak: İHA

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen saldırılar ve ezana yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdi.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, beraberinde TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle birlikte TÜGVA Adıyaman İl Temsilciği açılış törenine katıldı.Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile başladı. Gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda okunan Kur'an-ı Kerim sonrası konuşan TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi İdris Toprak, "Durmayacağız, yorulmayacağız, koşturmamız gerekiyor. Havadan hiç inmeyen bir Cumhurbaşkanımız var, mazlumun yanında dimdik duran bir Cumhurbaşkanımız var. Sizler oturdukça zalimler kuduracak, siz sustukça zalimler coşmaya başlayacak. O zaman Türkiye Gençlik Vakfı olarak ümmetçi bir gençlik, gayretli bir gençlik aksiyonel bir gençlik oluşturmak adına Adıyaman'da girmediğimiz ortaokul, girmediğimiz lise, üniversitede, girmediğimiz sınıf, bölüm, fakülte kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Alfabemizde zaman kavramını bir kenara bırakacağız. Hep birlikte il merkezi ve 8 ilçemizde Adıyaman'da çalmadık kapı bırakmayacağız. Biliyorsunuz bütün ittifaklar yerle bir olmuş, bütün hayırsız ve uğursuzlar bir olmuş ama oyunu kullanacak olan bütün kardeşlerimizin kapısını çalacağız, oyunu kullanan her vatandaşımıza davamızı anlatacağız." dedi.Daha sonra konuşan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Cumhurbaşkanımızla ilgili söylenen söylemler akabinde Mescidi Aksa'nın kapılarının kapatılması ve bugün almış olduğumuz elzem bir haber ile birlikte bir süreç yaşanıyor gerçekten. İnşallah Rabbim içerisinde bulunmuş olduğumuz Recebi Şerif ve mübarek üç ayların yüzü suyu hürmetine ülkemize, milletimize bütün İslam alemine inşallah huzurlar nasip eder. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Bu birlik ve beraberliğe ne kadar önemli olduğunu ve gerçekten ne kadar çalışmamız gerektiğini bir olmamız gerektiğini gösteren olaylar içerisinden geçiyoruz" şeklinde konuştu.Taksim'de ezana yapılan saygısızlığa tepki gösteren TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, "Gün geçmiyor ki maalesef dünyanın çeşitli yerlerinden Müslümanları üzecek, yaralayacak haberler gelmesin. Bu sabah daha Yeni Zelanda'da iki camiye caniler tarafından yapılan saldırılar haberi ile uyandık. Halbuki zaten ezanımızı edilen alayın meselesi daha çok taze. Kudüs'e yapılan Kubbet-üs Sahra ve Mescidi Aksa'ya taarruzlar, tacizler henüz çok taze ve yine bunun üzerine bu gelişmeyle hakikaten üzgünüz. Tabii ezanla alay edenler diyorlar ki: 'Ezan kutsal mı nereden çıkartıyorsunuz.' Farkında mısınız, niye bunu diyorlar, çünkü bu ülkede ezan yasaklandığı zaman o ezanı yasaklayan iradenin bugün capcanlı devam ettiğini bilelim diye. Yani ezanla alay edenler bu ülkede varsa ezanla alay edilmesine destek olanlar varsa, arkadaşlar çok iyi bilirler ki eline fırsat geçtiği zaman yine bu ülkede ezanı yasaklayacak olanlar maalesef vardır. Çünkü onların bugünkü temsilcileri o günlerde ezanı yasakladıkları ile ilgili hiçbir pişmanlığı bugüne kadar beyan etmiş değillerdir. O zaman çıkın geçmişinizle hesaplaşın bu yaptığımız yanlıştır deyin. Bu yaptıklarımız bu millete ihanettir deyin, bu dine saygısızlıktır deyin. Maalesef bugüne kadar bunu ne duyduk ne de gördük. Ezana saygısızlığın ezan düşmanlığının geri planında camilerin ahır yapılışı da var camilerin yıkılışı da var. Camilerin molozlarının ayrı arsalarının ayrı satılması var. ve hiç yakın zamanda duydunuz mu maalesef biz bu ülkede 10 binin üzerinde camiyi harap ettik, sattık, saldık nice camileri müze yaptık, ahır yaptık, şunu yaptık bunu yaptık yanlış yaptık. Bu millete ihanet ettik, bu milletin değerleriyle kavga ettik, yanlış yaptık, duydunuz mu? Şimdi bugün Yeni Zelanda'daki bu olay olurken veya Kudüs'te bizim kutsal aramıza saldırırken bu ülkede ezana dahil saygısı olmayanların bu konu ile ilgili bu konularla ilgili söylediklerini nasıl inanalım. Bakın bu ülkenin mayası bu milletin harca belli, belli değerlerle yorulmuş. Şimdi işte Kudüs bugün dünyada maalesef Müslüman dünyasından da bazı gafillerin de desteğiyle İsrail, Amerika birlikte Filistin'e taarruz ediyorlar. Kudüs'ü her geçen gün Müslümanlardan koparmanın hesabını yapıyorlar. Peki, bütün dini İslam aleminde ve dünyada o Filistin'deki mazlumların Kudüs'ün hukukunu kim savunuyor, kim savunuyor, genç kardeşlerim? Cumhurbaşkanımız savunuyor, Cumhurbaşkanımız bugün maalesef adeta tek başına bu mücadeleyi veriyor." ifadelerini kullandı.AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise yapmış olduğu konuşmada, "Buradaki gençlerimiz uyanık olmalı. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor, kim nerede duruyor bunları bilmeli. Bakın bizler bin yıllık medeniyetin müminleriyiz. 600 yıl boyunca dünyaya medeniyet ile hükmetmiş bir ecdadın torunuyuz. Şu anda da İsrail'e 'One minute' çekebilen, 'Dünya beşten büyüktür' diyen Recep Tayyip Erdoğan'dan başka kimse var mıdır? Bu dünyada hakikaten bunları çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Dünya nereye gidiyor, bizler Türkiye'yi 16-17 yılda 3 buçuk kat büyüttük. O tek partili zihniyet yıllar yılı maalesef herkesin üzerinde baskılar uyguladı, zulüm uyguladı, acı uyguladı ve bu zulme herkes katlandı. İşte bunların hepsini çok iyi takip edeceğiz ve bileceğiz. Neden bu 4 birbirine benzemez siyasi parti bir araya geliyor biliyor musunuz? O partilerin hiçbir ortak özelliği var mı Allah aşkına? Birbirlerinin karşıtlığından besleniyorlar. Yıllar yılı zulüm uygulayan Cumhuriyet Halk Partisi ile mağdur edilen bir kesim sözüm ona onun temsilcileri o Saadet yönetimi ile nasıl bir araya geliyorlar. Milliyetçiyim, diyen İYİ Parti değirmeni teröre su taşıyan o parti ile bir araya geldiği güç nedir? İşte bunlara kafa yormamız lazım. Bunları bir araya getirenler var onların tek bir amacı var o da hizmet etmek değil sizlere hizmetkar olabilmek ya da bu ülkeye hizmet etmek değil, tek amaçları Recep Tayyip Erdoğan karşıtı olmak. Tek amaçları AK Parti düşmanlığı, millet, memleket karşıtlığı. Çünkü onlar da biliyor o batıda biliyor, biliyorlar ki bütün Müslümanların tek bir umudu var, o umudu da ortadan kaldırmak için nice nice darbe planları yapıldı, darbe teşebbüsleri oldu." cümlelerini kullandı.Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise, "Bu ülkenin sahip olduğu en büyük varlık ve güvence bana göre gençliğimizdir. Ülkemizin de sahip olduğu genç nüfus her zaman duyuluyor. Adıyaman'ın nüfusu yaklaşık yüzde otuzu genç nüfustan oluşuyor. Bu gençliğimiz önemli ama esas önemli olan gençlerimize sahip çıkmak. Onları irfanla, ilimle, imanla buluşturmaktır. Gelişen teknolojik gelişmeler yaşam tarzının değişmesi maalesef yaşadığımız değerleri bir bir kaybetmemize neden oluyor. Mahalleli kültürümüz, akraba ilişkilerimiz zarar görüyor. Bilgisayarların ve cep telefonların ortaya çıkması çekirdek aileyi bile maalesef sorunlu hale getirdi. Yani kısacası bizleri biz yapan değerlerimizi kaybetmeye başladık" diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet tarafından TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliğinin açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi. - ADIYAMAN