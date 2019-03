Bilal Erdoğan: Ekonomik Manipülasyon Yapıyorlar

Kaynak: DHA

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, dünyanın çok ciddi çalkantılar ve belirsizlikler içinde ilerlediğini belirterek, "Biz Türkiye olarak şanslıyız, böylesine güçlü bir liderimiz var. Ekonomik manipülasyon yapıyorlar, seçimlerde ekonomi üzerinden oy istiyorlar. Sanki seçimlerden sonra ekonomiyle ilgili bir şeyler yapacakmış gibi milleti kandırmaya çalışıyorlar" dedi.TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın, Tekirdağ'ın Çorlu ve Muratlı ilçeleri ile Edirne merkez ile Uzunköprü ilçesindeki şubelerinin açılış törenlerine katıldı. İlk önce Çorlu Atatürk Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine gelen Bilal Erdoğan'ı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ile TÜVGA temsilcileri karşıladı. Burada konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yüzde 5,7 büyüme oranını yakaladığını belirterek, şöyle dedi:"Eğer Cumhuriyet tarihi boyunca bu oranda büyüyebilseydik, o zaman şu an İtalya seviyesinde bir milli gelire sahip ülke olabilirdik. Bu ne demektir? Ülkemizin bu ekonomik gelişmesini aksatan gelişmelerde, işte darbe girişimlerinde, ülkeyi istikrarsızlaştıran girişimlerde kaynak hep Batı oldu. Bunlarda Batı'nın bizim ekonomik gelişmemiz için yanımızda durmadığına şahit olduk. İşte Marshall Planı konuşulduğu zaman bile 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de sanayinin gelişmesi için destek vermediler. Bizi bir tarım ülkesi olarak bırakacak destekleri bize layık gördüler. Şimdi demek ki bizim onlara benzememiz, onların bize destek olması anlamına gelmiyor, onların bizim gelişmemizi isteyecek anlamına gelmiyor. 100 yıl önce bu toprakları işgal etmeye çalışanlardan aman dilemek, merhamet beklemek yersiz. O zaman demek ki bizim güçlenmemiz, kendi ayaklarımız üstünde durmamıza, kendi kimliğimizi tayin etmemize bağlı."'BU ÖZGÜVEN SİZLERDE VAR'"200 yılı aşkın süreyi bize kaybettirdiler" diye sözlerini sürdüren Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:"Onların içimizdeki iş birlikçisi hainler kaybettirdi, kendine güveni olmayan ezik aydınlar kaybettirdi. Sizler onların çok daha ötesinde ufukları kurabilecek cesarete, özgüvene sahipsiniz. Yoksa 15 Temmuz olabilir miydi ya? Bir işgal girişimine, tanklara, toplara, tüfeklere, uçaklara, helikopterlere karşı elinde bir sapanı dahi olmayan gençler sokaklara çıkabilir miydi? İşte bu özgüven Çanakkale'de bizi zafere götüren, Malazgirt'te zafere götüren, İstanbul'un fethini bize mümkün kılan, sadece kaleleri değil, sadece savaşları değil, gönülleri kazandıran bu özgüven Allah'ın izniyle sizlerde var. Bu özgüven inşasında bize liderlik eden Cumhurbaşkanımıza hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü her fırsatta bu millete güvendiğini söyledi. Her fırsatta bu milletle nice engelleri aşacağını söyledi, milletin önüne geçti, Davos'ta 'One munite' dedi, Birleşmiş Milletler'de 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. 15 Temmuz'da başkaları gibi saklanmadı, başkaları gibi kaçacak yer aramadı. Milletinin önünde meydanlara çağırdı, meydanlara gitti, 'ölümüne ölümüne' derken kendisi bizzat en önde ölümüne yürüdü."'Türkiye'de darbe girişimi olsa ne yaparsınız?' sorusuna, 'Tankların üzerine önce ben çıkarım' diyenleri iyi bildiklerini ifade eden Bilal Erdoğan, "Ondan sonra o gece ne yaptığını herkes biliyor. Tanklar yolu açıyor, çıkıyor, saklanıyor, korkuyor, bekliyor. Ondan sonra da 'Hani tank mı vardı efendim' falan diyor. Bunun arkasında dirayetli cesur Türk gencinin olmasını ben üzülerek izliyorum. ya genç adam korkak adamın arkasından nasıl gider? Genç adam pısırık bir liderin arkasında nasıl durur? Zaten gençlik onun için Cumhurbaşkanını seviyor, onun için Cumhurbaşkanının arkasında 15 Temmuz'da o kahramanlıkları sergileyebildi" dedi.'MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETTİLER'31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de dikkat çeken Bilal Erdoğan, "Keşke bu yerel seçimlerde belediyecilik konuşulsaydı, Tayyip Erdoğan belediyeciliği konuşulsaydı. Tayyip Erdoğan'ın nasıl Türkiye'de belediyelerde çığır açtığını, nasıl çıtaları yükseklere koyduğunu konuşabilseydik. Öyle olsaydı zaten bu yerel seçimlerin kazananını tahmin etmek zor olmazdı. Ama 15 Temmuz'u tezgahlayıp kaybeden üst akıl, egemen güçler, adını ne koyarsanız koyun, ne yaptı? Acaba bu seçimde bir fırsat çıkarabilir miyiz, kafaları karıştırabilir miyiz, işte bu ittifak falan zorlayabilir miyiz, kim var, kim varsa toplayın koyun çuvala, bunu zorlamak suretiyle adeta milletin aklıyla alay ettiler. Çünkü bu millete yabancı olanların, bu millet üzerinde sadece yabancı değil, aynı zamanda bu milletin değerlerine düşman olanların bu millet üzerinde kuracağı oyunlar yine bu milletin iman dolu göğsünde un ufak olup toz gibi dağılmaya mahkumdur. Millet namerdi değil dostlarımızı, bizi sevenleri memnun edecek, gereken neyse onu yapacak. Benim endişem yok" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin gençlerle birlikte çağa damgasını vuracağını belirten Bilal Erdoğan, "Evelallah biz gençlerimizle beraber Türkiye'nin 21'inci yüzyıla damgasını vurduğunu göreceğiz. Çünkü dünya kültürel olarak da, sosyal olarak da, siyasi olarak da, ekonomik olarak da çok çalkantılı sularda seyrediyor. Gerçekten çok ciddi çalkantılar, çok ciddi belirsizliklerin içerisinde ilerleyen bir dünya var. Biz Türkiye olarak şanslıyız, böylesine güçlü bir liderimiz var. Ekonomik manipülasyon yapıyorlar, seçimlerde ekonomi üzerinden oy istiyorlar. Sanki seçimlerden sonra ekonomiyle ilgili bir şeyler yapacakmış gibi milleti kandırmaya çalışıyorlar. Ekonominin iyi olmasını istiyorsak bu seçimlerde liderimizin güçlü olduğunu bütün dünyaya yeniden haykırmamız gerekir ki, ekonomide adımlarını atarken bütün dünyaya istikrarın sapasağlam yerinde durduğunu gösterebilelim" diyerek konuşmasını tamamladı.- Tekirdağ