Bilal Erdoğan: "Gençlere burs olanaklarının zenginleştirilmesi lazım"

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi N.Bilal Erdoğan, "Öncede YURTKUR bursların yanında belediyelerin de sağladıkları burslar önemli bir boşluğu dolduruyordu ancak belediyelerin burs verebilme yetkisi anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Gençlere burs verebilme olanaklarının zenginleştirilmesi lazım" dedi.



Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi N.Bilal Erdoğan, 'Türkiye'nin Gençleri-İleri Analizler' araştırma kitabının tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, araştırmada üniversite bursları konusunda gençlerin beklentilerinin görüldüğünü belirterek, "Burs veren sivil toplum ve kamu kuruluşları çalışmalarını sürdürüyor. Her kesimle bir araya gelip gördüklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Önceden YURTKUR burslarının yanında belediyelerin de sağladıkları burslar önemli bir boşluğu dolduruyordu ancak belediyelerin burs verebilme yetkisi anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Gençlere burs verebilme olanaklarının zenginleştirilmesi lazım" dedi.



"Avrupa'da olmayan olanaklar seferber ediliyor"



Avrupa'da Türkiye'deki boyutta üniversiteleşme oranı bulunmadığını söyleyen Erdoğan, "Bizde 18-25 yaş neslinin üniversiteye gitme oranı dünyada Yunanistan'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Gençlerimiz lise mezuniyetleriyle istihdam bulmakta zorlandığı için 'üniversite okumazsam iş bulamayacağım' endişesiyle lisans eğitimine devam ediyor. Dolayısıyla üniversitelerimize çok büyük bir gençlik kesimimiz var ve devlet bu kesime yurt ve burs imkanı verebilmek için Avrupa'da olmayan olanakları seferber ediyor. Ne Avrupa'da ne Amerika'da ücretsiz üniversite, ücretsiz yurt, bu kadar fazla kredi ve burs imkanı bulmanız mümkün değil. Barack Obama'nın ABD Başkanı olduğunda halen üniversite borcu ödüyordu. Gençlik istihdamı önemli bir zorluğumuz. Yüzde 20'nin üzerinde bir gençlik işsizliğimiz mevcut" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA