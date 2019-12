Bilal Erdoğan: "Her geçen sene ülkemizde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz"

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Her geçen sene Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde engellilerin şartlarının, imkanlarının, istihdam ve eğitim olanaklarının arttığını göreceğiz." dedi.Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki spor salonunda düzenlenen programa katıldı.Burada engellilerle sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, engellilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Londra'da olduğunu anımsatan Bilal Erdoğan, "Fransa'sı bir taraftan Amerika'sı bir taraftan bunlarla Türkiye'mizin huzurunu, emniyetini ve güvenliğini sağlamak için ülkemizin menfaatlerini ve hukukunu korumak için çetin bir mücadele veriyor. Allah yardımcısı olsun. Öbür yandan Türkiye'de engelli vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kavuştuğu imkanlar hamdolsun fevkalade ancak istediğimiz noktada değil." diye konuştu."Asıl kalpleri mühürlenmiş olanlara acımak lazım"Kendisine anlatılan konuları, ilgili yerlere ileteceğini aktaran Erdoğan, Türkiye'de yaklaşık her 10 kişiden birinin engelli olduğunu bilmeyenlerin bulunduğunu dile getirdi.Engeli olan insanları hakir görmenin, asıl engellilik olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:"Bugünün dünyasında konuşulan engellilik, hayatı bu dünyadan ibaret görenlerin anladığı engellilik. Öte dünyayı görenler için engellilik, belki görünür belki görünmez. Kafasının içinde engelleri olanlar var. Dünyayı anlamaktan aciz olanlar var. İnsanları sevmekten aciz olanlar var. Asıl kalpleri mühürlenmiş olanlara acımak lazım. Bu dünyanın bir de öte dünyası olduğuna inananlar olarak bu engelliler günü hepimizin ibret vesilesi olsun. Bu dünyadaki engellilerin varlığı bizim dünya ve ötesiyle ilişkimizi sorgulamamıza keşke vesile olsa."Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura çekileceğini açıkladığını anımsatan Erdoğan, müjdenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti."Engelli vatandaşların istihdamı ülke kalkınmasına katkı sağlaması açısından önemli"Erdoğan, engelli vatandaşların istihdamının, onların emeğinin ülke kalkınmasına katkı sağlaması açısından önemli olduğunu belirterek, istihdamın onların hayata katılmaları açısından da değerli olduğuna dikkati çekti.Bilal Erdoğan, "Her geçen sene Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde engellilerin şartlarının, imkanlarının, istihdam ve eğitim olanaklarının arttığını göreceğiz. Her geçen sene şehircilik açısından engelli vatandaşlarımızın ulaşım imkanlarının güçlendiğine şahit oluyoruz. Bunların daha da iyi olduğunu göreceğiz. Allah'ın izniyle daha güçlü bir Türkiye olarak 21. yüzyıldaki yürüyüşümüzü sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.Konuşmanın ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Erdoğan'a plaket takdim etti.Daha sonra bedensel engelliler basketbol maçının hava atışını yapan Bilal Erdoğan, bedensel engelli sporcularla masa tenisi oynadı.