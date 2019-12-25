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Bilal Erdoğan Kars'ta hedefi 12'den vurdu

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kars'a gelen Bilal Erdoğan, eline aldığı ok ile hedefi 12'den vurdu.

25.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:13 Bilal Erdoğan Kars'ta hedefi 12'den vurdu
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için 'a gelen Bilal Erdoğan, eline aldığı ok ile hedefi 12'den vurdu.

Okçular Vakfı tarafından Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Sergi Sarayı'nda Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi açıldı. Sergiyi İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars Valisi Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri gezdi.

Sergi hakkında Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız protokol üyelerine bilgi verdi. Serginin gezilmesinin ardından protokol üyeleri ok atışı yaptı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, önce protokol üyeleriyle okçuluk hakkında sohbet etti. Ardından atış yaptı. Erdoğan, attığı 3 oku da 12'den vurdu. - KARS

Okçular Tekkesi, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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