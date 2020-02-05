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Bilal Erdoğan, Okçuluk Milli Takımı ile bir araya geldi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Okçuluk Federasyonu yönetimi ve Okçuluk Milli Takımı ile bir araya geldi.

05.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:42Bilal Erdoğan, Okçuluk Milli Takımı ile bir araya geldi
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçuluk Federasyonu yönetimi ve Okçuluk Milli Takımı ile bir araya geldi.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, federasyon başkanı Abdullah Topaloğlu başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, milli takım antrenörleri ve sporcularını Okçular Vakfı'nda kabul etti.
Kabulü değerlendiren Topaloğlu, Bilal Erdoğan'ın Türk okçuluğuna son yıllarda önemli katkılar verdiğini anlattı.
Vakıfla iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Topaloğlu, "Türk okçuluğuna katkıları nedeniyle Sayın Erdoğan'a teşekkür ettik. Okçular Vakfı ve federasyonumuzun iş birliği Türk okçuluğunu üst seviyelere taşıdı. Birlikte yapabileceğimiz projelerimizi paylaştık. İş birliğini daha da geliştirerek Türk okçuluğuna birlikte hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Toplantıda Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da hazır bulundu.
Kabulde Erdoğan, sporculara başarılarından dolayı hediyeler verdi.

Bilal Erdoğan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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