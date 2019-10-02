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Bilal Erdoğan şarkı söyledi! Bilal Erdoğan Türk Sanat Müziği performansı! Bilal Erdoğan şarkı sözleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, sözleri Mustafa Nafiz Irmak'a ait olan nihavent makamında şarkı seslendirdi. Bilal Erdoğan şarkı söyledi. Bilal Erdoğan şarkı sözleri…

02.10.2019 12:12

Daha önce İtalyanca şarkı seslendiren Bilal Erdoğan bu kez Türk Sanat müziği icra etti. Bilal Erdoğan şarkı söyledi! Bilal Erdoğan Türk Sanat Müziği performansı! Bilal Erdoğan şarkı sözleri

KOKLASAM SAÇLARINI TA FECRE KADAR

Bilal Erdoğan Mustafa Nafiz Irmak'a bestesi Artaki Candan'a ait olan nihavent makamında aksak usül Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar (Doyamam ömrüme ben) eserini seslendirdi.

DOYAMAM ÖMRÜME BEN ŞARKI SÖZLERİ

Koklasam saçlarını bu gece tâ fecre kadar

Acı duysam gözünün rengine dalsam da senin

Kanatır rûhumu mâzîde kalan hâtırâlar

Doyamam ömrüme ben kalbini çalsam da senin.

Makam: Nihavend

Beste: Artaki Candan

Güfte: Mustafa Nâfiz Irmak

Usûl: Aksak

Bilal Erdoğan şarkı söyledi! Bilal Erdoğan Türk Sanat Müziği performansı! Bilal Erdoğan şarkı sözleri

Bilal Erdoğan, Gündem, Politika, Güncel

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