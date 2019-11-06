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Bilal Erdoğan TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğinin açılışını yaptı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Kütahya İl Temsilciliğinin açılışını yaptı.

06.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:58 Bilal Erdoğan TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğinin açılışını yaptı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Kütahya İl Temsilciliğinin açılışını yaptı.

Pirler Mahallesi Germiyan Sokağı'nda bulunan TÜGVA Kütahya İl Temsilciliği binasının açılışı yoğun bir katılımla yapıldı. Törende Kütahya Valisi Ömer Toraman, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı birer konuşma yaptı.

Türkiye'nin son 17 yılda iddialı adımlar attığını belirten Bilal Erdoğan, "Genç kardeşlerim; TÜGVA sizlere imkan sağlamak için, önünüzü açmak için çalışan bir gençlik vakfı. Yeni nesil gençlik vakfı denmesinin sebebi, burada hangi faaliyetlerin yapılacağını, ne çalışmalar yapılacağını buraya gelen gençler belirliyor. Yani hayatınızın geri kalanında kariyer düşünürken, 'Ne yapacağım' diye düşünürken, 'Hangi eğitimlere ihtiyacım var' diye düşünürken, Türkiye Gençlik Vakfı sizin yanınızda olacak. Hamd olsun Türkiye son 17 yılda çok iddialı adımlar attı ve çok iddialı bir noktaya geldi. Bugün Türkiye'nin dünyada yapabildiği şeyler 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen şeylerdi. İşte Suriye'de Türkiye'nin nelere kadir olduğunu bütün dünya gördü, kabullendi, hoşlarına gitse de gitmese de. Bugün kendi kararlarını veren, emniyeti ve halkının güvenliği için yapması gerekenleri 'şu ne diyor, bu ne diyor' demeden uygulayan bir Türkiye var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğinin açılışı gerçekleştirdi. - KÜTAHYA

Bilal Erdoğan, Türkiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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