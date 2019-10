Bilal Erdoğan ve Hakan Kazancı, AA Spor Masası'na konuk oldu (4)

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporlara talebin yüksek olduğunu belirterek "Tesisleşme, imkanlar konusunda arzın oluşması lazım." dedi.Bilal Erdoğan ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı , 4. Etnospor Kültür Festivali'nde Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katılarak, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.Erdoğan ile Kazancı'nın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:Etnospor Kültür Festivali'ndeki favori sporunuz hangisi?Bilal Erdoğan: Okçuluğun dışında seyir zevki en yüksek buradaki spor dalı atlı okçuluk. Patonun da seyir zevki çok yüksek. Arjantin'in ünlü futbolcuları da var. Uzun paslar, hedefe paslar, şutlar atabiliyorlar. Burada Pato takımında şunu gördüm, meşin yuvarlakla oynuyorlar, uzağa çok iyi pas atıyorlar ve at üstündeyken onu kapıyorlar. Hedefleri de basket potasından biraz büyük, 1 metre çapı var. Oraya çok isabetli atışlar yapıyorlar. Seyircinin çok hoşuna gitti.Ayrıca yağlı güreş... Bu yaz önemli yarışlara katıldık, izledik. Çok iyi maçlar oldu. İsmail Balaban ile Orhan Okulu'nun çok güzel maçı oldu. Geçen sene de iyi maç çıkarmışlardı, yağmur altında yapmışlardı. Bu sene de güzel maçlar oldu. Ali Gürbüz yağlı güreşi bu yaz kapattı, tekeline aldı, adeta tulum çıkardı. İnsanlar, sabah 9'da 10'da yağlı güreş izlemeye geliyor ve 50, 60 lira veriyorlar ve çok özür diliyorum akşam 5'e 6'ya kadar güreş seyrediyorlar. Bu kadar bu işin hastası, ilgilisi var. Biz bu talebin yayıncılar tarafından karar vericiler tarafından, idare tarafından görülmesini istiyoruz. Büyük talep var. İlk defa bu yaz yağlı güreşler özel kanallardan yayınlanmaya başlandı. Bunu gördüler. Halkın talebi var ama tesisleşme, imkanlar konusunda arzın oluşması lazım. Federasyon ve konfederasyon olarak Türkiye'de bu imkanların oluşturulması için çalışıyoruz.Hakan Kazancı: Benim cirite (atlı cirit) karşı ayrı sevgim, muhabbetim var. Cirit bize ait bir oyun. Diğer geleneksel spor dalları gibi Orta Asya Cumhuriyetlerinde doğan, yayılan bir spor değil. Tamamen Türkiye'ye özgü bir spor. Bu nedenle bende ayrı yeri var.Bu tip etkinliklerden habersiz çok kişi var. Ailelere, gençlere, çocuklara neler söylersiniz?Hakan Kazancı: Bize yoğun talep geliyor. Bu yönde yaptırdığımız anket çalışmaları, telefon aramalarımız var. Neden bu kadar az? Biraz daha uzun olmaz mı? Yılda bir kaç kere yapın, gibi talepler, sorular oluyor. Biz bu talebi gördüğümüz için buradayız, buralardayız ama her işin de bir kıvamı vardır. Belli bir yerde de tutmamız gerekiyor.Çocukları teknoloji esaretinden kurtarmak için gençlere, öğrencilere bazı şeyleri sunacağız ki o tarafa gitsinler. Biz de yeri geldiğinde telefonu, tableti veriyoruz. 2 dakika kafamızı dinleyelim diye teşvikte bulunuyoruz. Aynı çocuklara, gençlere bu tür imkanları sunsak o tarafa yöneleceklerdir. Bizim gibi değiller kanları kaynıyor, hareket etmeleri gerekiyor.Festivallere gelip, ok atmak için, at binmek için kulüp, dernek arayan çok veli, çok öğrenci çok yetişkin var. Başkanım söyledi, İstanbul Okçular Vakfımız artık bu talebi karşılayamıyor. Yeni yerler, yeni tesisler inşa etmemiz gerekiyor.Biz bu tür imkanları gençlere sunmalıyız ki teknoloji vebasından biraz olsun uzak dursunlar. Bizim teknolojiye x, y z sporlarına ya da futbola karşıyız gibi bir söylemimiz söz konusu değil. Bize ait değerleri bilsinler, yaşasınlar istiyoruz.(Devam edecek)