Bilal Hem Sağlığına Kavuştu Hem Hafız Oldu

Kaynak: AA

GÜLSEM ADAM - Antalya'da tek böbrekle dünyaya gelen, 10 yaşında kemik iliği yetmezliği teşhisi konulan ve geçen sene sağlığına kavuşan 14 yaşındaki Bilal Ergün, doktorların tavsiyesi üzerine babasının aldığı tabletten Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.İmamlık yapan Abdülselam (47) ve ev hanımı Kader Ergün (37) çifti, üç çocuklarından en büyüğü olan Bilal'e kemik iliği yetmezliği olan "fankoni aplastik anemi" teşhisi konuldu.Ergün çifti, oğullarını tedavi ettirebilmek için 4 yıl önce Erzurum'dan Antalya'ya taşındı. Kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşan Bilal Ergün, zorlu tedavi sürecini avantaja dönüştürdü.Kur'an-ı Kerim okumayı 6 yaşında öğrenen Bilal, hastanedeki tedavi sürecinde 1,5 yılda hafız olmanın mutluluğunu yaşıyor.Baba Abdülselam Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Bilal'i 10 yaşındayken aşırı halsizlik şikayetiyle hastaneye götürdüğünü, burada hastalığına teşhis konulduğunu söyledi.Yurt içi ve dışında uygun ilik aranmaya başlandığını, bu sırada Erzurum'dan Antalya'ya taşındıklarını aktaran Ergün, "Bilal kemoterapi alırken şiddetli ağrıları olmaya başlamıştı, doktor bir tablet almamızı ve onunla oyun oynayıp zaman geçirmesini önerdi. Ben bir tablet aldım, oyun oynamaya başladı." dedi."Bilal ezber yapıyor ben dinliyordum"Oğlunun bir süre sonra oyun oynamaktan sıkıldığını belirten Ergün, şöyle devam etti:"Oğluma, 'Bilal, Kur'an-ı Kerim biliyorsun, Kur'an okuyabilirsin' dedim. Tabletten, Kur'an'daki sureleri ezberlemeye başladı. Baktım Bilal'in ezberi iyi. Kısa zamanda sureleri ezberliyordu. Oğluma hafızlık yapmasını önerdim ve 'bismillah' dedi. Hastane odasında Bilal ezber yapıyor, ben dinliyordum. Ama sürekli doktor ve hemşireler geldiği için okuması bölünüyordu, kolay bir süreç olmadı. Bu sırada Amerika'da yüzden 90 uyumlu ilik bulundu, nakil oldu. Bilal doğuştan tek böbrekle dünyaya geldiği için bu süreç kolay olmadı. Nakledilen ilik daha sonra yüzde 99 uyum gösterince sağlığına kavuştu."Bilal'in hatalarının Kepez Ehad Kur'an Kursu görevlilerince tamamlandığını aktaran Ergün, oğlunun daha sonra Konya'da girdiği sınavda hafızlık belgesi almaya hak kazandığını bildirdi.Bilal Ergün ise babasının da imam olmasının avantajından yararlandığına dile getirerek, "Hastanede daralıyordum ama Kur'an okumaya başladığımda içim huzur doluyordu. Hastanede okuduğum ve ezberlediğim sureleri babama okuyordum, babam da benim yanlışlarımı düzeltiyordu. Böylece hastaneden çıktığımda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştim." ifadelerini kullandı.DİB'in açtığı hafızlık sınavını kazandıKepez Müftülüğü Ehad Kur'an Kursu Müdürü Mustafa Yılmaz da Bilal'ın zorlu hastane sürecinde hafızlığını yapmış olarak kendilerine geldiğini söyledi.Yılmaz, kurs olarak okuyuş hatalarını düzelttiklerini ve Bilal'in Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) hafızlık sınavını başarıyla geçtiğini belirtti.