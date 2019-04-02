Bilal Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİİRT PERVARİ belediye başkan adayı olan Bilal Kılıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİİRT PERVARİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Bilal Kılıç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİİRT PERVARİ adayı Bilal Kılıç kimdir? BTP SİİRT PERVARİ adayı Bilal Kılıç yüzde kaç oy aldı?

Bilal Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİİRT PERVARİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Bilal Kılıç PERVARİ ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. PERVARİ ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Bilal Kılıç adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

SİİRT PERVARİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.