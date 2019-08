Bilal Özdoğan: "İnşallah önümüzdeki bayramlarda da birlik ve beraberlik içinde olacağız"

Hacılar İlçesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bayramlaşma Programı, Bayramın üçüncü günü gerçekleştirildi.



15 Temmuz Şehitler Parkı, Hacılar Kafe Restoran'da düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşma törenine önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Protokolü, Parti ve Oda temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.



Hacılar İlçesi geleneksel bayramlaşma töreninde, konuşma yapan ve Bayramın ibadet, paylaşmak, birlik ve beraberlik olduğuna vurgu yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "İlçemizde bayramlar, ülkemizde olduğu gibi büyük bir coşkuyla ve özveriyle kutlanıyor. Bizlere de bu güzel ilçemizde Cenab-ı hak böyle güzel bir vazife lütuf ettiği içinde ne kadar şükür etsek az. Vatandaşlarımızın bayram münasebetiyle hem ibadetlerini hem de ziyaretlerini çok güzel bir şekilde idrak edebilmeleri için belediye olarak bayram öncesinde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Başta veteriner hekimimiz olmak üzere, Temizlik İşlerimiz, Fen İşlerimiz büyük bir koordinasyon içerisinde çalıştılar. Sağ olsunlar şu ana kadarda çok ciddi bir şekilde teşekkür dönüşlerini almış bulunmaktayız. Çünkü bizler tevazuyla, samimiyetle, gayretle genel merkezimiz ve her zaman desteğinizi yanımızda hissettiğimiz siz büyüklerimiz başta olmak üzere bu güzel ilçeye hizmet etmek üzere söz verdik. Sizlerle birlikte bu hizmetlere inşallah devam edeceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak'tan dileğimiz, temennimiz, bir daha ki senelerde de Kurban ve Ramazan Bayramlarında bizleri bir ve beraber eylesin. Birliğimiz daim olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. "Dedi.



Daha sonra kürsüye gelen Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ise, "Hem emniyet ve asayiş içerisinde hem de temizlik yüklü bir Kurban Bayramı'nı geride bırakmak üzereyiz. Sayın Başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emniyet ve asayiş güçlerimize sakin nezih ve emniyetli bir ortamda bayramı bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.



Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'de yaptığı konuşmada, "Hacılar üzerine düşeni yapıyor. Bundan önceki bayramlaşmalarda da birlik ve beraberliğin örneklerini burada görmüş oluyoruz. İşte görüyorum, bundan önceki Başkanımız Allah sıhhat ve sağlık versin Doğan Ekici Başkanımıza. Onun yapmış olduğu hizmetlerin şu anda da Bilal kardeşimiz zaten Belediyeye de yabancı değildi. Onunda tecrübesiyle birlikte Hacılar'ı gerçekten bir cazibe merkezi yapacaklarından eminiz. Bunda hiç şüphemiz yok. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şu an itibari ile kentsel dönüşümde çok kısa bir zaman içerisinde insanların evlerine oturması da ayrıca taktire şayan bir durum. Hepsini tebrik ediyorum. Ben inanıyorum ki güzellikler bozulmadığı sürece birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece de güzel şeylerin oluşacağı kesin diye düşünüyorum" Dedi.



Son olarak kürsüye gelen önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Kayseri, sanayisiyle, ticaretiyle, turizm faaliyetleriyle, sportif faaliyetleriyle örnek yaşanabilir rahat yaşanabilir bir şehir. İnşallah belediye başkanlarımız bunu hep beraber gerçekleştiriyorlar. Hizmetlerini anlattılar kentsel dönüşümle alakalı Bilal başkanımız. Değişimleri bir bir görmekteyiz. O yüzden biz inşallah yolumuza devam edeceğiz ve doğru yaptığımız kadar da inşallah güçleneceğiz. Ben bütün bu duygu ve düşüncelerle, kardeşlik duygularının Allah'a yakınlığın, Allah'ın rızasına ram olmanın bir vesilesi olan Kurban Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun inşallah" dedi.



Bayramlaşma töreni, Hacı Ali Çakıcı tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın duası ve protokolün vatandaşlarla bayramlaşması ile son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA