Bilal Şeker: Sanayi ve Üniversite İş Birlikleri Önemli

Kaynak: DHA

İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) Müdürlüğü tarafından düzenlenen kariyer etkinlikleri kapsamında Ford Otosan A.Ş. Envanter Sorumluları Bilal Şeker ve Murat Binici konuk edildi. Üniversite sanayi işbirliklerini desteklediğini ve bu birlikteliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Bilal Şeker, "Ortaklaşa yürütülen projeler hem sanayi hem de üniversite açısından önemli kazanımlar sunuyor" diye konuştu.Etkinlik kapsamında lojistik, dış ticaret, makine, otomotiv programlarının yanında endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği öğrencileri başta olmak birçok bölümden öğrenciye Ford Otosan A.Ş.'nin envanter yönetimi ve üretim süreçleri hakkında bilgi veren konuklar, süreç iyileştirmelerine ilişkin olarak yapılan inovatif çözümlerden bahsetti."ORTAK YÜRÜTÜLEN PROJELER YAYGINLAŞTIRILMALI"Üniversite sanayi iş birliklerini desteklerini ve bu birlikteliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini de söyleyen Bilal Şeker, "Ortaklaşa yürütülen projeler hem sanayi hem de üniversite açısından önemli kazanımlar sunuyor. Burada amaç sadece sanayi endüstrisine daha nitelikli işgücünün kazandırılması değil bunun ötesinde Türkiye'nin kalkınmasını destekleyecek nitelikteki teknoloji ve bilgi transferinin belirli bir kesim içerisinde sınırlı kalmayıp ülke genelindeki tüm paydaşlara akışının sağlanması olmalıdır. Bu da bence hepimizin ortak görevi olmalı" ifadelerini kullandı."KENDİNİZE İNANIN VE MOTİVASYONU KAYBETMEYİN"Öğrencilerin eğitimleri boyunca sadece müfredat içerisinde kendilerine sunulan derslerle yetinmemeleri gerektiğini ifade eden Ford Otosan A.Ş. Envanter Sorumlusu Bilal Şeker, "Daha farklı alanlarda kendilerini geliştirmeyi ilke edinmesiniz. Hedef sadece daha iyi iş bulmak olursa gelişim alanları belli sınırların ötesine geçemez. Her mezuniyet dönemine giren öğrencinin ortak endişesidir; nasıl iş bulurum? Nerede çalışmalıyım? Bunlar tabii ki doğal endişeler ama şu bir gerçek ki vakti geldiğinde bir şekilde hayatın döngüsü içerisinde bunlar rayına oturacak. Kendini iyi yetiştirmiş ve çok donanımlı bir insan olursanız hem kendinize olan saygınız artar hem de insanların size olan bakış açısı değişir endişe ettiğiniz konular ise birer fırsat olarak arkanızdan gelir. Öncelikle kendinize inanmalı ve motivasyonu hiç kaybetmeden hedefleriniz için mücadeleye devam etmelisiniz" önerilerinde bulundu. - İstanbul