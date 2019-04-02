Bilal Uruç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ ÖZVATAN belediye başkan adayı olan Bilal Uruç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ ÖZVATAN ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Bilal Uruç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ ÖZVATAN adayı Bilal Uruç kimdir? BTP KAYSERİ ÖZVATAN adayı Bilal Uruç yüzde kaç oy aldı?

Bilal Uruç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ ÖZVATAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Bilal Uruç ÖZVATAN ilçesinde % 0,35 oranında oy almıştır. ÖZVATAN ilçesinde % 0,35 oranında oy olan Bilal Uruç adlı BTP adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ ÖZVATAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.