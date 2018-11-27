Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Tv Yapımcılarına Seslendi

27 Kasım 2018 Salı 16:10



27 Kasım 2018 Salı 16:10

"Bilardo aristokrat kökenli bir spor dalıdır""30 binden fazla lisanslı sporcumuz var""Ülkemize Uluslararası platformda defalarca dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandırıp İstiklal Marşımızı yurtdışında dinlettirmiş bir spor dalıyız"İstanbul,Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, ekranlarda bilardo sporu için çirkin bir algı yaratılmasından rahatsızlık duyduklarını açıklayıp bir basın bülteni yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:"Ülkemizde 30.000'i aşkın lisanslı sporcusunun olduğu, Avrupa'nın en çok ilgilenilen 5 sporu arasında yer alan, ülkemize Uluslararası platformda defalarca dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandırmış ve İstiklal Marşımızı yurtdışında dinlettirmiş onlarca sporcumuzun bulunduğu bilardo sporunun alaşağı edilmesi, hakarete uğrayıp, kötünün, uğursuzun beslendiği bir unsur olarak lanse edilip, son derece çirkin bir algı yaratılmasından ötürü federasyonumuzca bu kıymetli spor dalının felsefesi ve uygulayan üzerindeki katkıları ile ilgili bilgilendirme yapılması zaruri görülmektedir.BİLARDO, RAKİBİN ALKIŞLANDIĞI BİR SPOR DALIDIRBilardo; Fair play anlayışının en üst seviyede olduğu ve sporcularının centilmenliği esas aldığı hatta spor kıyafetlerinin bile son derece özenli, saygılı ve şık olduğu aristokrat kökenli bir spor dalıdır.Bilardo şampiyonalarını izleme fırsatını bulursanız, kültürünü gözlemleme fırsatını yakalarsınız. Sporcuların papyonlarını takarak yarıştığı, güzel sayı aldığında rakibini alkışlama nezaketinde bulunduğu, sporcular atış yaparken oyuncuların konsantrasyonunun bozulmaması için tabiri caizse izleyenlerin nefeslerinin dahi tutulduğu, saygı, hoşgörü ve hırsın muhteşem bir ahenkle sergilendiği, masa başına geçtiğinizde hiçbir atışın bir önceki ile benzer olmadığı, saç teli inceliğinde sayıların kaçtığı, çok uzun yıllarını bu sporuna adamış onlarca, yüzlerce değil binlerce insanın olduğu Türkiye'deki en yaygın masa sporudur bilardo.Ünlü fizikçi Nicola Tesla, bilardonun şimdiye kadar yapılan en güzel tanımda aynen şöyle diyor;"Bilardo; Satranç kombinasyonları, fizik yasaları ve insan beyni ile vücut hareketleri arasındaki gözle görülür dikkat çekici bağlantının birleşiminden oluşan algılanması belki de en güç mükemmelliğin oyunudur".Shakespeare'in "Anthony ve Cleopatra" adlı oyununda, Cleopatra'nın Charmian'a söylediği "Hadi, gel bilardo oynayalım." repliği ve bilardonun kelime anlamının dilimize "Top oynamanın sanatı" olarak çevrilmesi ile ülkemizde sanat adına yapılan yapımlarda; bilardonun ve bilardo oynayanların kötü, karanlık, kavga, arzız, hırsız, yalan, dolan, uğursuz ve izbe terimleri ile bağdaştırılması son derece tezat ve ironiktir.Ayrıca bilardo sporunda ülke olarak dünyada ilk 3 sırada yer almaktayız.Federasyon Yönetimi olarak ise ülkemizde "doğru bilgiye hakim olmayan" kesimin bilardoya olan bu kötü önyargı ve kalıp düşüncesini yıkmak için yoğun çaba ve mücadele ederken; TV yapımlarından güzide sporumuzun imajını sarsacak görüntü ve ifadelerin yer almaması için gayret göstermeleri ülkemize madalya kazandırmış kıymetli sporcularımız, Federasyonumuz ve elbetteki bu zerafet sporuna haksızlık etmemek adına çok değerlidir.Bu hususta tüm yapımcılardan hassasiyetimizi göz önünde bulundurmalarını saygılarımızla rica ederim."