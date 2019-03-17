Bilardo Milli Takımı, Dünya Şampiyonu

Bilardo Milli Takımı, Almanya
'nın Viersen şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası
'nda şampiyon oldu. Türkiye
Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Naci Çoklu ve Lütfi Çenet'ten oluşan Türk Milli Takımı
, 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Almanya, Kolombiya
ve Peru'nun olduğu grubu birinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Kolombiya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, yarı finalde Güney Kore
'yi, finalde ise Hollanda
'yı yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Almanya, Dünya Şampiyonası, Spor
Kaynak: AA