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Bilardocular, Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına Isparta'da yarışıyor

Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına Isparta'da düzenlenen Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası'nda heyecan başladı.

25.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:26Bilardocular, Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına Isparta'da yarışıyor
Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına 'da düzenlenen Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası'nda heyecan başladı.

Kentte, 24-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Isparta Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası'nda, Akdeniz ve Ege bölgelerinden 64 sporcu yarışıyor. Üst düzey sporcuların yarışacağı turnuvaya Isparta Belediyesi Başkanlığı da destek veriyor.

Bilardo Isparta İl Temsilcisi Özkan Özfidan, Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası ile Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman'ı andıklarını belirterek, "Turnuvaya 1 kadın ve 63 erkek sporcu katılıyor. Isparta Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası'na desteklerinden dolayı Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürü bir borç biliyorum. Turnuvamız Pazar günü sona erecek" dedi. - ISPARTA

Akdeniz Bölgesi, Ali Yaman, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

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