Bilardoda Terfi Maçları Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (İHA) – Kulüplerarası Birinci Lige Yükselme Bilardo Müsabakaları Diyarbakır'da yapılacak.
2018 Yılı Kulüpler Birinci Lige Yükselme Bilardo müsabakaları 13-16 Aralık tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleşecek. Arena Bilardo Spor Tesisi'nde yapılacak müsabakalara, çeşitli bölgelerden onlarca kulüp katılacak. 2018 sezonunda 1. Lig müsabakalarında küme düşen kulüplerin yer alamayacağı terfi müsabakalarının kura çekimi 12 Aralık'ta gerçekleşecek. 300 TL katılım bedeliyle kulüplerin yer alacağı terfi müsabakalarına Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ve bazı yönetim kurulu üyeleri de katılacak. - DİYARBAKIR
Aralık,Diyarbakır