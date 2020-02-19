Haberler » Güncel » BİLDEF'ten KOSGEB semineri - Haber

BİLDEF'ten KOSGEB semineri

Bursa İl Dernekleri Federasyonu, Şubat ayı toplantısını BİLDEF-KOSGEB işbirliğinde İl Müdürü Erkan Güngör'ün verdiği seminer ile yaptı.

19.02.2020 17:23 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:23BİLDEF'ten KOSGEB semineri
İl Dernekleri Federasyonu, Şubat ayı toplantısını BİLDEF-KOSGEB işbirliğinde İl Müdürü Erkan Güngör'ün verdiği seminer ile yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez ve DAĞDER Başkanı Yaşar Türk'te Seminere katıldı. BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, "Bursa bir göçmen şehridir. Balkanlardan Kafkaslardan ve Anadolu'nun birçok yerinde gelerek bu kadim şehri yurt edinmiş insanlarız. Evet geldiğimiz yerlere olan aidiyet duygumuz vardır. Ancak yaşadığımız şehre de katkı sunmak zorundayız. Her şeyi yerel yönetimlerden beklemek doğru değildir. Bu bağlamda STK'lar olarak işbirliği içinde olmamız gerekir. Anadolu Günleri'ni her yıl Merinos AKKM salonunda yapıyorduk. Başkan Alinur Aktaş'ın destekleriyle bu yıl Tüyap Fuar alanında daha profesyonel ve şehrimize daha yakışır bir Anadolu Günleri Etkinliği yapacağız" dedi.

DAĞDER Başkanı Yaşar Türk, "Dağ yöresini turizme kazandırmak için çalışmalar yapmaktayız. Yörenin kültürel özelliklerinin ön plana çıkarılmasından yanayız. Artık fabrika istemiyoruz. Bursa için yapılacak tüm çalışmalarda BİLDEF ve DAĞDER olarak ortak hareket edebiliriz. Amacımız şehrimize ve insanımıza hizmet etmektir" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, BİLDEF'in başlattığı bu çalışmaları takdirle karşıladıklarını ve önemsediklerini dile getirerek, girişimcilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Aktaş, "Girişimcilik Türk milleti olarak biraz da bizim kanımız da var. Başarılı olacak girişimcileri doğru yönlendirmek çok önemli. Artık devlet kapısında iş garanti anlayışından vazgeçilmesini ve kalifiyeli eleman yetiştirmek için çalışmalarımızı geliştirmek zorundayız. Bu konuda STK'lara çok iş düşüyor. Yıllardır halkımızın ezberinde olan oğlumu yada kızımı belediye ya da benzeri bir devlet kurumuna yerleştirelim de ne olursa olsun mantığından ayrılmamız gerekir. Girişimcilik ruhunu canlandırmamız lazım bu bağlamda BİLDEF'i kutluyorum" dedi. - BURSA

Erkan Güngör, Alinur Aktaş, Yaşar Türk, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 19:02:32