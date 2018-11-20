Bilecik 1. Amatör Lig'de 8'inci Hafta Geride Kaldı

20 Kasım 2018 Salı 13:02



20 Kasım 2018 Salı 13:02

Bilecik 1. Amatör Lig'de 8'inci hafta geride kalırken, 8'de 8 yaparak 24 puana ulaşan 1308 Osmaneli Belediyespor liderliğin sürdürdü.Bilecik 1. Amatör Lig 17 Kasım Cumartesi günü Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan ligin lideri 1308 Osmaneli Belediyespor ile ligde ikinci sırada bulunan Bilecikspor karşılaşması için başladı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Bilecikspor ikinci yarıda döküldüğü müsabakayı 4-1 kaybetti. Bu galibiyet ile 1308 Osmaneli Belediyespor ligde 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkardı. Bilecikspor bu mağlubiyetle ile 15 puanla averajla ikinci sırada yer aldı. Ligde 15 puanlı diğer bir takım Bayırköyspor 17 Kasım Cumartesi günü Bayırköy Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda Söğütspor ile karşı karşıya geldi. Maçı Bayırköyspor 2-0 kazanarak, averajla üçüncü sırada yer aldı.Ligde 14 puanda 4'üncü sırada yer alan Yeşilyurtspor 18 Kasım Pazar günün Pazaryeri deplasmanında Pazaryerispor ile 3-3 berabere kaldı. Söğütspor 13 puanla 5'inci sırada Bozüyük İçköyspor 12 puanla 6'ıncı sırada, 1299 Bilecik Kulübü 11 puanla 7'inci sırada, Pazaryerispor 10 puanla 8'inci sırada, Bilecik Gençlerbirliğispor 10 puanla 9'uncu sırada, Osmaneli Gençlerbirliğispor 7 puanla 10'uncu sırada yer aldı. 13 takımlı ligde Gölpazarı Belediyespor 6 puanla 11'inci, Akpınarspor 3 puanla 12'inci sırada yer alırken, Kürespor'un ise hiç puanı bulunmuyor.Ligde 9'uncu haftada 24 Kasım Cumartesi günü Bozüyük İlçe Stadı'nda Akpınarspor-Bayırköyspor, Bilecik Edebali Stadı'nda saat 12: 00'da 1299 Bilecik Kulübü- Pazaryerispor aynı statta saat 14: 00'da Bilecik Gençlerbirliğispor-Kürespor karşı karşıya gelecek. Hafta 25 Kasım Pazar günü saat 14: 00'da Bilecik Edebali Stadı'nda Bilecikspor-Gölpazarı Belediyespor, aynı saatte Bozüyük Sentetik Saha'da Yeşilyurtspor-1308 Osmaneli Belediyespor, Söğüt İlçe Stadı'nda Söğütspor-Bozüyük İçköyspor karşı karşıya gelecek. Osmaneli Gençlerbirliği Spor haftayı bay geçecek.1 gün arayla aynı stada 3 maç verildiÖte yandan Bilecik Edebali Stadı'nda 24 Kasım Cumartesi günü saat 12: 00'da 1299 Bilecik Kulübü- Pazaryerispor aynı statta saat 14: 00'da Bilecik Gençlerbirliğispor-Kürespor karşı karşıya gelirken, 25 Kasım Pazar günü saat 14: 00'da Bilecikspor-Gölpazarı Belediyespor karşı karşıya gelecek. 1 gün arayla 3 maç oynanacak stadın bu müsabakaları kaldıra bilemeyeceği düşünürken, zeminin olası bir sakatlığa neden olmaması temenni ediliyor. Bilecik Edebali Stadı yanıdan bulunan sentetik sahaya maç verilmeyerek, bu stada 3 maç verilmesi gözlerden kaçmadı. - BİLECİK