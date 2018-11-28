Bilecik 1. Amatör Lig'de Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:55



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:55

Bilecik 1. Amatör Lig'de 9'uncu hafta geride kalırken, 9'da 9 yaparak puanını 27'ye çıkaran 1308 Osmaneli Belediyespor en yakın rakibine 9 puan fark attı.Bilecik 1. Amatör Lig'de 9'uncu haftanın açılış maçında Bayırköyspor Bozüyük deplasmanında Akpınarspor'u 6-0 yenerek, puanını 18'e çıkardı. Bayırköyspor bu galibiyet ile averajla 3'üncü sırada yerini korudu. Ligde diğer müsabakalarda Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan 1299 Bilecik Kulübü-Pazaryerispor müsabakası ev sahibi ekip 2-1 kazanırken, aynı statta oynanan Bilecik Gençlerbirliğispor Kürespor'u 4-0 ile geçti. 25 Kasım Pazar günkü programda Bilecik Edebali Stadı'nda Bilecikspor, Gölpazarı Belediyespor'u 3-0'la, Bozüyük Sentetik Sahada müsabakada Yeşilyurtspor kendi evinde lider 1308 Osmaneli Belediyesapor'a 2-0 kaybetti. Haftanın son müsabakasında Söğüt İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada Söğütspor ile Bozüyük İçköyspor 1-1 berabere kaldı. Haftayı Osmaneli Gençlerbirliğispor BAY geçti. Lider 1308 Osmaneli Belediyespor 9'da 9 yaparak puanını 27'ye çıkararak, en yakın rakibi Bilecikspor ile Bayırköyspor'a 1 maç fazlasıyla 9 puan fark attı. Bilecikspor ile Bayırköyspor 18'şer puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşırken, 14 punalı Söğütspor ve Yeşilyurtspor 4 ve 5'inci sıraları paylaştı. Ligde henüz puanı olmayan Kürespor 13 takımlı ligde son sırada yer alırken, Kürespor'u 3 puanlı Akpınar, ile 6 puanlı Gölpazarı Belediyespor takip etti.10'uncu hafta Bayırköyspor-Bilecikspor maçı ile açılıyorBilecik 1. Amatör Lig 10'uncu hafta açılış maçında 1 Aralık Cumartesi günü Bayırköy Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda saat 14: 00'da Bayırköyspor ile Bilecikspor karşı karşıya gelirken, aynı gün ve aynı saatte Gölpazarı İlçe Stadı'nda Gölpazarı Belediyespor ile Yeşilyurtspor karşı karşıya gelecek. 2 Aralık Pazar günü ise; Pazaryeri İlçe Stadı'nda saat 14: 00'da Pazaryerispor ile Osmaneli Gençlerbirliğispor, Osmaneli İlçe Stadı'nda lider 1308 Osmaneli Belediyespor-1299 Bilecik Kulübü, Bozüyük Sentetik Sahada Bozüyük İçköyspor-Akpınarspor, Söğüt İlçe Stadı'nda Kürespor-Söğütspor karşı karşıya gelecek. Bilecik Gençlerbirliğispor BAY geçecek.Ya tamam ya devam maçıBilecik 1. Amatör Lig 10'uncu hafta açılış maçında 1 Aralık Cumartesi günü Bayırköy Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda saat 14: 00'da Bayırköyspor ile Bilecikspor karşı karşıya gelecek. Lig'e şampiyonluk parolası ile Bilecikspor ilk hafta Söğütspor, 8'inci, hafta 1308 Osmaneli Belediyespor'a kaybetmişti. Bilecikspor ligde çıkış yakalayan Bayırköyspor karşısında da kaybederse ligin ilk yarısının bitmesine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybedecek. Bilecikspor için bu müsabaka büyük önem taşırken, Bayırköyspor-Bilecikspor müsabakası haftanın sonucu merak edilen en önemli maçı oldu. - BİLECİK