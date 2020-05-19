BİLECİK 15 dakika arayla iki kez şarampole devrilen otomobil sürücüsü öldü

15 dakika arayla iki kez şarampole devrilen otomobil sürücüsü öldüBİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde, otomobiliyle şarampole devrilip, kurtarıldıktan 15 dakika sonra yeniden şarampole devrilen otomobil sürücüsü Eyüp Ceylan (64) yaşamını yitirdi.

BİLECİK 15 dakika arayla iki kez şarampole devrilen otomobil sürücüsü öldü
19.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:10
15 dakika arayla iki kez şarampole devrilen otomobil sürücüsü öldü
BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde, otomobiliyle şarampole devrilip, kurtarıldıktan 15 dakika sonra yeniden şarampole devrilen otomobil sürücüsü Eyüp Ceylan (64) yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Gölpazarı İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Ceylan'ın kullandığı 11 EC 585 plakalı otomobil Kasımlar Köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazayı yara almadan atlatan Ceylan, arkadaşını arayarak yardım istedi. Kaza yerine gelen arkadaşı, traktörü ile Ceylan'ın otomobilini kurtardı. Yeniden yola çıkan Ceylan, 15 dakika sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip, otomobiliyle bir kez daha şarampole devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eyüp Ceylan'ın öldüğü belirlendi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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