BİLECİK-39 gün koronavirüs tedavisi gördü, alkışlarla taburcu edildi

39 gün koronavirüs tedavisi gördü, alkışlarla taburcu edildiBİLECİK Devlet Hastanesi'nde koronavirüsü yenen 64 yaşındaki erkek hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

14.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:05
39 gün koronavirüs tedavisi gördü, alkışlarla taburcu edildi
BİLECİK Devlet Hastanesi'nde koronavirüsü yenen 64 yaşındaki erkek hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Bilecik Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisiyle tedavi gören erkek hasta, 39 günlük mücadelesinin ardından hastalığı yendi. Son 20 gündür solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğü belirtilen hasta, işlemlerinin ardından taburcu edildi. Sağlık çalışanları hastayı alkışlarla uğurladı. Sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür eden hasta, Önce Allah, sonra size, hepinize teşekkür ediyorum, verdiğiniz emeğe karşı teşekkür ediyorum, burada çalışan doktor ve diğer herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. BİLECİK-39 gün koronavirüs tedavisi gördü, alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Bilecik, Güncel, Haber

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