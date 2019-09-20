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Bilecik Adliyesi'nden aşure ikramı

Bilecik Adliyesi önünde Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

20.09.2019 13:42Bilecik Adliyesi'nden aşure ikramı
Bilecik Adliyesi önünde Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Muhammet Göktaş ile Baro Başkanı Halime Aynur Bilecik Adliyesi önünde vatandaşlara ve çalışanlara aşure ikramında bulundu. Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını ve bu ayın beraberlik ve birlik ayı olduğuna değinen Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, "Muharrem ayı bugün de bir araya gelmemize vesile oldu. Emeği geçen tüm personelimize ve katılımlarınız içinde sizlere çok teşekkür ederiz. Rabbim birlikteliğimizi huzurumuzu daim kılsın; evinize, hanenize, huzur ve sağlık dolsun inşallah" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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