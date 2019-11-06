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Bilecik annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulundu

Annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulunduBİLECİK'te, Ceyhun Furkan A. (21), annesi tarafından evde ipe asılı halde ölü bulundu.

06.11.2019 21:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:55
Annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulundu
BİLECİK'te, Ceyhun Furkan A. (21), annesi tarafından evde ipe asılı halde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'taki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ceyhun Furkan A. iddiaya göre, evlerinin girişinde kendisini iple tavana astı. Akşam eve gelen anne Mihraciye A., oğlunu iple asılı halde hareketsiz görünce, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ceyhun Furkan A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ceyhun Furkan A.'nın cesedi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilecik annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulundu

İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, Ceyhun, Güncel

Kaynak: DHA


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