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Bilecik ayvası tezgahlarda yerini aldı

Kış mevsiminin sevilen meyvelerinden ayva, Bilecik'te pazarlarda tezgahlardaki yerini almaya başladı.

13.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:38Bilecik ayvası tezgahlarda yerini aldı
Kış mevsiminin sevilen meyvelerinden ayva, 'te pazarlarda tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Kilosu 3 liradan satılan ayva, Bilecik'te pek çok şekilde değerlendiriliyor. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde her hafta pazartesi günü kurulan pazarda da ayva tezgahlarda yerini alırken esnaf ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Ayva satıcısı Hasan Hüseyin Aslan, "Bu ayvaları biz merkeze bağlı Yeniköy'den getiriyoruz. Bu ayvanın özelliği ekmek gibi olmasından dolayı birçok üründe kullanılır. Buraların ayvası meşhurdur. Osmaneli ilçemizde ayva lokumu yapılır. Köylerde ayva tatlısı çok yaygındır. Son zamanlarda lokantalar kereviz yemeği içine koymak için bizlerden ayva alıyorlar. Bu ayvalar Bilecik'in suyundan mı havasından çok lezzetli oluyor. Bunlar biz kendimiz üretiyoruz. Ayva güzel olunca satışları da iyi oluyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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