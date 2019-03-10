Bilecik Bahçeli Büyük Milletlerin Her Zaman Beka Meselesi Vardır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı 'millet ittiakı'nı eleştirerek, 'Zillet ittifakını oluşturan adaylar diyor ki beka sorunu yoktur. Beka sorunu olup olmadığını gelip büyük ceddimiz Ertuğrul Gazi'nin manevi huzurunda söylesinler. Yüzleri varsa Söğütlüyle paylaşsınlar. Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardırö dedi.Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimleri startını Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinden başlattı. Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret eden Bahçeli, dua okuduktan sonra Söğüt Meydanı'na geçti. Burada toplanan binlerce kişiye seslenen MHP lideri Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı 'millet ittifakı'nı eleştirerek Türkiye'nin 'beka sorunu' olmadığını söyleyenlere tepki gösterdi. Seçim çalışmalarına Bilecik'in söğüt ilçesinden başlamasını bir tesadüf olmadığını ifade eden MHP Genal Başkanı Devlet Bahçeli, 'Söğüt, 720 yıldır sönmeyen beka meşalesidir. Söğüt, 720 yıldır istikbalimize yön veren medarı iftiharımızdır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerin hazırlık ve kampanya sürecinde ilk durağımız Söğüt'tür. Burayı tesadüfen seçmedik. Buraya iş olsun diye gelmedik. Söğüt, tırmandığımız zirvelerin yamacı, fetihlerimizin giriş kapısı, iftihar edilecek mazimizin şanlı bir sayfasıdır. Söğüt bir başlangıçtır ama en hayırlısı en başlangıçlardır. Söğüt, ikinci Ergenekondur, ikinci Türeyiş Destanıdır. Yakın veya uzak coğrafyalara tebliğ edilen Oğuz Destanı'nın ağırlık merkezidir. Dağılmış, ufalanmış ve birliği bozulmuş son vatanımızın üzerinde doğan umut güneşi Türk'ün ülkü beşiğidir. Beyliklere bölünmüş, istilalara uğramış, kardeşliği zayıflamış, birlikte yaşama mefkuresi kesintiye uğramış yurdumuzun Söğüt'te kendine gelmiş Söğüt bilinciyle Bilecik'e uzanmıştır. İlhamımızı buradan alıyoruz. Gücümüzü tarihten kazanıyoruz. Sırtımızı sizlere yaslıyoruz. Söğüt varsa umut vardır. Gölgesi hepimize yetecektir. Söğüt varsa huzur vardır. Söğüt varsa kök vardır, kaynak vardır, kudret vardır. 31 Mart seçimlerine 3 haftalık bir süre kala 400 çadırlık Türkmen obasının hedef ve ülküleriyle mücadelemizi sürdürüyoruzö dedi.'MİLLİ BEKAMIZI HEDEF ALIYORLAR'Türkiye'nin terörle mücadelesine değişene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli birliği yıkmayı planlayanların tarih boyunca farklı senaryolar denediğini ancak başarılı olamadığını söyledi. Türk milletinin oynanan oyunları gördüğünü anlatan Bahçeli, 'Muhterem Söğütlü kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım Türkiye'yi karanlığa itmek istiyorlar. Türkiye köşeye sıkışsın diyorlar. Milli bekamızı hedef alıyorlar. Milli birliğimizi yıkmayı planlıyor. Dünün tekfurları neyse bugünün işbirlikçileri de aynıdır. Dünün Bizans'ı neyse bugünün ihanet ortakları tıpatıp aynısıdır. Güney sınırlarımız boyunca terör devleti kurmak için çalışıyorlar. PKK, PYD, YPG bir yandan FETÖ ve kripto damarı bir yandan ülkemizin düşmesini gözlüyorlar. Emperyalizm zaaf anımızı bekliyor. Zalimler rehavetimizi kolluyor. 1920'de barbar Yunan komutan nasıl ki büyük hünkarımız Osmangazi'nin kabrini alçakça tekmeleyip 'Osman bak ben geldim haydi kal da memleketini kurtar' dediyse bu vandalın peşinden giden de mukaddesatımızı ve mukadderatımızı çiğnemeyi amaçlıyorlar. Gezi parkı olaylarında denediler, başaramadılar. 6-7 Ekim olaylarında denediler başaramadılar. Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerinizde çukur açtılar, hendek kazdılar, işgal ve isyana kalkıştılar başaramadılar. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle bir kez daha deneme yaptılar, başaramadılar ancak yine de durmadılar, geri çekilmediler, ıslah olmadılar. Türkiye'yi Suriye'yi çevirmek için kolları sıvadılar. Türkiye'den Irak çıkartmak için pusuya yattılar. Ekonomi tetikçileriyle üzerimize geldiler. Dövüş silahını çektiler faiz ile rant lobisini harekete geçirdiler. Küresel tefeciler, bölgesel işbirlikçiler, kanlı emeller, taşeron örgütler, siyaset artıkları devamlı açığımızı aradılar, devamlı sabotaj ve suikastla heves ettiler. Çok şükür hevesleri her zaman kursaklarında kaldı. Bundan sonra da kalmaya and olsun devam edecektir. Çünkü Türk milleti oynan oyunları gördü. Zalimleri tanıdı. Zulme aşılamayacak bir duvar çekti. Ne var ki düşmanlık değişmesi, kirli senaryolar değişmedi, hain niyetler değişmedi. Değişen sadece zamandı, sadece aktörlerdiö şeklinde konuştu.'ÖMÜRLERİNDE BİR KEZ ADAM GİBİ ADAM OLMAYI DENESİNLER'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, millet ittifakını meyve ve sebze fiyatları üzerinden eleştirilerine tepki göstererek, CHP ve İYİ Parti'yi yerli ve milli duruş sergilemeye davet ederek sözlerini şöyle sürdürdü'Şimdi de bunlara zillet eklendi. Bugünlerde patlıcan diyorlar, biber diyorlar, soğan diyorlar, patatesten sonuç almaya çalışıyorlar. Pazarı bilmezler, çarşıyı bilmezler, amanı bilmezler, Söğüt ne yer ne içer duymazlar. Ama konu istismarsa, konu provokasyonsa, konu yalansa, konu dedikoduysa bunlardan daha kabiliyetlisi de çıkmaz, çıkmayacaktır. Yoksulluktan medet ve menfaat umuyorlar. Zira işlerine öyle geliyor. Enflasyon canavarı başını kaldırdı mı mutlu oluyorlar. İşsizlik oranı ve işsiz sayısı arttı mı sevinçten havalara uçuyorlar. Bütçe açık verdimi bayram ediyorlar. Dış ticaret açığı artmaya görsün gülmekten kendilerini alamıyorlar. Hele dövizin fiyatı bir yükselsin, felaket tellalları emen ortaya üşüşüyorlar. Onursuz bir kazancı onurlu bir kayba üstün görüyorlar. Varsın Türkiye zarar görsün, hiç umursamıyorlar. Ömürlerinde bir kez olsun adam gibi adam olmayı denesinler. Bir kez olsun yerli ve milli duruş sergilesinler. Bugün açsak, yarın doyarız. Hayatın şaşmaz gerçeği budur. Bugün işiniz yoksa yarın buluruz. Haysiyetli yaşamanın doğası budur. Patlıcan kışın pahalıysa yazın ucuzlar. Elbette vakti geldiğinde doya doya yeriz. İklim ve ekonomik şartların gereği de böyledir. Peki vatan giderse bunun telafisi nasıl olacak. Bayrak inerse bunun tamiri nasıl yapılacak. Ezan susarsa bunun ikamesi ne şekilde sağlanacak'BEKA SORUNLARIMIZ GEÇMİŞE NAZARAN AĞIRLAŞMIŞTIR'Türkiye'nin her zamankinden daha ağır bir beka sorunu olduğunu kaydeden Devlet Bahçeli, 'Milli bekamız ölümcül yara alırsa bunun altından nasıl kalkılacak. Zillet ittifakını oluşturan adaylar diyor ki beka sorunu yoktur. Beka sorunu olup olmadığını gelip büyük ceddimiz Ertuğrul Gazi'nin manevi huzurunda söylesinler. Yüzleri varsa Söğütlüyle paylaşsınlar. Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır. Çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler. Bu hedefe ulaşmak için pek çok badireye göğüs gererler. Çileye katlanırlar, hezimet ve yenilgilerden tekrar doğmayı bilirler. Türk milleti büyüktür. Her zaman da büyük kalacaktır. Bugün beka sorunlarımız geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Söğüt'e bakan bekayı görür. Bekanın sıcaklığını hisseder. Söğüt'ü idrak etmeyi bilenler bekayı bal gibi anlar. Şeyh Edebali'nin öğütleri bekadır. Hikmet sahibi büyüğümüz, damadı Osmangazi'ye ne diyordu, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatmak bekayla ilgilidir. Devlet ise bekasıyla yaşayacaktır. Beka olmadan ekmek olur mu, beka olmadan ucuz yedim pahalı aldım demek mümkün mü beka olmadan siyaset yapmanın bir manası söz konusu mu Türk milletinin kahraman evlatları yeri geldiğinde çekirge yiyerek mukaddesatını savundu. Aziz ecdadımız yeri geldi günlerce aç susuz kalıp vatanını müdafaa ettiö diye konuştu.KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu terör örgütlerine destek vermekle suçlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı 'CHP Genel Başkanı PKKYPG'yi masum ve mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor. Kılıçdaroğlu inanmaz bir üslupla YPG'yi kast ederek, 'Onlar bize mi saldıracak' sorusunu gitsin Kilis'te söylesin, gitsin Hatay'da söylesin, gitsin Şanlıurfa'da sormayı denesin. Söylediklerini tevil ve inkara kalkışmasın, zira her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. YPG'nin nasıl bir katil ve terör örgütü olduğunu 94 roketli saldırıyı yaşayan aziz vatandaşlarımızdan öğrensin. Bölücü terör örgütü tarafından camilerimize füze atıldı, mahallelerimize roket fırlatıldı. Zillet ortaklarının kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor. Nitekim üç maymunu oynuyorlaröMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerin ilk mitingini yaptığı Bilecik'in söğüt ilçesinden, Eskişehr'e geçti.